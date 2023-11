280 000 Américains par an à l’urgence pour se faire retirer des objets logés dans des parties insolites de leur corps

Près de 300 000 adultes américains se rendent annuellement à l’urgence en raison de la présence de divers objets dans des parties insolites de leur anatomie, selon une nouvelle analyse des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

En 2021, 277 922 résidents des États-Unis ont dû se présenter à l’hôpital parce qu’un corps étranger était coincé dans leur corps.

Parmi les objets retrouvés dans les corps de ces Américains, on compte notamment des épées de plastique et des bâtons lumineux coincés dans les oreilles, des aimants dans les narines, ainsi que des couteaux à steak et des manettes de jeux vidéo enfoncés dans la gorge.

Au niveau rectal, la moitié des objets coincés sont des jouets sexuels, mais de nombreux autres articles plus étranges ont aussi été retrouvés, tels que des billes, des bouteilles et divers déchets.

Chaque année, 4000 adultes américains sont hospitalisés pour déloger un objet coincé dans leur postérieur.

Les citoyens des États-Unis sont également nombreux à s’insérer, sans réussir à les retirer, des objets dans leurs parties génitales. Les clés de voiture et les fils USB figurent parmi les éléments les plus souvent découverts dans les pénis des patients, alors que de nombreuses femmes doivent consulter après avoir inséré un pain de savon ou une spatule dans leur vagin.

Les objets coincés dans le corps constituent la neuvième cause de blessure accidentelle la plus répandue parmi les patients américains se rendant à l’hôpital.

Chacune de ces hospitalisations coûte en moyenne 5000 dollars américains, soit plus de 6800 dollars canadiens.