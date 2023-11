À 26 ans, elle rêve d’avoir 105 enfants avec son mari de 58 ans qui est en prison

Une mère russe, contrainte d’élever seule ses 22 enfants en raison de l’incarcération de son époux, rêve néanmoins d’avoir 105 petits héritiers, rapporte Newsweek.

Kristina Ozturk, 26 ans, qui vit à Batumi en Géorgie, a accouché d’un enfant qu’elle a eu avec son époux, le riche homme d’affaires Galip Ozturk, 58 ans. Le couple a également ajouté 21 poupons à son clan via 21 mères porteuses.

Le tout leur a coûté plus de 225 000 dollars canadiens. À ce montant s’ajoutent les quelque 112 000 $ qu’ils dépensent annuellement en gardiennes à temps plein.

Ayant déjà déclaré vouloir avoir 105 enfants, les amoureux ont vu leur rêve être ralenti lorsque Galip Ozturk a été arrêté le 31 mai dernier pour avoir falsifié des documents et blanchi de l’argent. Ce dernier purge actuellement une peine de huit ans de prison.

L’homme d’affaires turc avait fui son pays en 2018 pour échapper à une peine de prison à vie dont il a écopé pour le meurtre d’un homme en 1996.

Privée de son mari, Kristina Ozturk affirme trouver la vie plus difficile depuis qu’elle doit prendre soin de sa grande famille seule.

«Le sentiment de solitude ne me quitte jamais, malgré un aussi grand nombre de proches autour de moi», a-t-elle déclaré.

«Maintenant, c’est plus difficile que jamais. Je ne peux plus supporter le silence et son absence. Je ne peux plus dormir et je me réveille seule la nuit», a-t-elle ajouté.