«Chanteurs masqués»: au tour de la Poupée d'être démasquée

Tant Sam Breton, Véronic DiCaire que leur camarade enquêtrice Anouk Meunier ont deviné l'identité de la vedette qui se cachait dans la Poupée, personnage qui a été démasqué à «Chanteurs masqués», dimanche.

Aviez-vous deviné vous aussi que c'est la comédienne et entrepreneure Mahée Paiement qui donnait vie à la Poupée? La femme de 47 ans s'est beaucoup amusée en nous divertissant.

L’épisode a ramené le Loup, qui a fait une entrée remarquée – et surprise – dans la compétition la semaine dernière à l’occasion du spécial consacré à l’Halloween.

On a dévoilé un nouvel indice au terme de sa prestation sur «I Want to Break Free», de Queen, amenant la boîte à souvenirs. Eh bien, c’est Claudette Dion, rien de moins, qui se cachait à l’intérieur!

Le Caméléon et Mutante Rita ont également offert une prestation pendant la soirée pilotée par Guillaume Lemay-Thivierge.

Véronic DiCaire sur scène

Véronic DiCaire a par ailleurs offert un époustouflant numéro après qu’on lui eut donné carte blanche pour pousser la note.

Elle a repris la chanson «Hymne à la beauté du monde», accompagnée d’Adeline Kerry, une danseuse de 9 ans, ainsi que de costumes des deux saisons précédentes, soit le Blanchon, l’Orignal de métal, le Papillon et la Super loutre.

On célèbre les années 1980 dimanche prochain

La semaine prochaine, les années 1980 seront à l’honneur dans les looks et dans les chansons sur le plateau du grand variété. On pourra même y voir la DeLorean de «Retour vers le futur». Une vedette de cette décennie débarquera aussi sur le plateau pour reprendre un de ses classiques.

Produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, l’émission «Chanteurs masqués» est diffusée chaque dimanche, à 18 h 30, à TVA, juste avant «Révolution».