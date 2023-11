De nouvelles obligations «tout à fait logiques» pour les courtiers immobiliers

Les courtiers immobiliers devront se soumettre à certaines obligations déontologiques plus précises en lien avec la double représentation, ce qui représente une «excellente chose» selon un courtier.

En entrevue sur les ondes de LCN, Vianney Godbout explique la nouvelle réglementation qui fait «extrêmement de sens».

Dans les nouveaux règlements, la notion d’équipe de courtiers dans une même agence en lien avec la représentation sera clarifiée.

«Ce que ça veut dire, c’est qu’une équipe va être gérée comme une entité [...] on va mentionner très clairement [au client] par un formulaire qui est sorti en juin 2022, qu’on allait le traiter de façon équitable, mais qu’on ne peut pas le conseiller d’un point de vue stratégique au niveau de l’offre», explique M. Godbout, œuvrant au sein de l’agence Engel & Völkers.

TVA Nouvelles

L’acheteur ne pourra plus être conseillé au même niveau que le vendeur, et sera invité à se faire représenter par un autre courtier.

«Ça fait partie de notre rôle [...] si on a des informations privilégiées sur le vendeur de la propriété [...] l’équipe ne travaillera pas pour les meilleurs intérêts du vendeur», a-t-il expliqué en entrevue avec Simon Gamache-Fortin.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Vianney Godbout accueille favorablement les nouvelles obligations émises par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

«Pour les agences, les équipes ou les courtiers qui travaillent de façon professionnelle, intègre et qui se respectent, on est tous très contents de voir ces précisions. Ça nous permet d’avoir une collaboration qui est plus saine, et je pense que c’est important de rehausser l’image de la profession du courtage immobilier», mentionne-t-il.

«Ça fait extrêmement de sens, c’est tout à fait logique.»

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*