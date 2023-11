Des milliers d’élèves sans aide alimentaire: le Club des petits déjeuners interpelle le gouvernement

Le Club des petits déjeuners, faisant face à une hausse importante de demandes, souhaite implanter son programme dans 668 écoles en milieu défavorisé toujours non desservies au Québec d’ici 5 ans, une initiative estimée à 73,5 millions $.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, les quatre régions dont la proportion d’enfants de maternelle 5 ans vulnérables est la plus élevée sont la Côte-Nord, l’Estrie, Laval et l’Outaouais.

En Outaouais, ce sont plus de 3500 enfants qui n’ont toujours pas accès au programme des petits déjeuners.

Selon l’organisme, cela représente 16 écoles situées en milieu défavorisé, soit 25% des écoles de la région.

Cela étant malgré qu’entre 2019 et 2023, le nombre d’enfants desservis au Québec est passé de 40 000 à environ 80 000.

«Ce qu’on demande au gouvernement aujourd’hui c’est [...] d’offrir une équité à tous les enfants en milieu défavorisé, qu’ils puissent compter sur des aliments sains pour débuter leur journée. [...] On veut soutenir leur réussite scolaire», a déclaré Marie-Josée Lapratte, cheffe des relations gouvernementales et municipales au Québec pour le Club des petits déjeuners.

De plus en plus de familles se retrouvent en situation de précarité financière et doivent recouvrir à de l’aide alimentaire, un constat qui inquiète l’organisme, celui-ci qui peine à répondre à la demande grandissante.