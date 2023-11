Inflation: le marché de la motoneige d'occasion a la cote

Avec l’augmentation du coût de la vie, les habitudes de consommation des amateurs ont changé alors que ceux-ci ont davantage eu recours à des véhicules d’occasion lors de la dernière année.

C’est ce qu’affirme le promoteur Yves Watier, qui était présent au Salon de la motoneige et du quad de Québec, dimanche.

«Si on compare à l’année passée, à cause de la COVID, il n’y avait aucune machine usagée à vendre, affirme-t-il. Maintenant on a 200 machines usagées ici et la réussite est excellente, donc on voit que les gens sont [présents pour ce type de véhicule].»

Malgré l’augmentation des taux, notamment, M. Watier se dit confiant que les amateurs de motoneiges seront quand même au rendez-vous cet hiver.

«Les gens vont continuer de consommer, explique-t-il. Ce qu’ils vont diminuer, c’est le petit restaurant qu’ils allaient se payer le jeudi soir ou le vendredi soir, ils l’éliminent pour pouvoir exercer leur passion. Ou bien on va faire de la motoneige une fois par deux semaines plutôt qu’à toutes les semaines.»

Le Salon de la motoneige se termine dimanche au Centre de foires de Québec.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus