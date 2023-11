À toi qui es perplexe à la vue de cette horde de fonctionnaires qui se les gèlent, pancartes à la main, en scandant des slogans infantiles. À toi, pris en otage, qui s’interroge à savoir qui donc s’occupera de tes petits lors de la prochaine manif des enseignants du primaire. À toi, le contribuable, qui s’indigne de la piètre qualité des services publics et qui ne voit dans le présent bras de fer qu’un combat de chiffres bassement mercantile qui oppose des intérêts égoïstes cherchant, chacun de leur côté, à maximiser leurs gains. À toi qui estimes que cette mascarade dont tu fais les frais ne risque pas d’améliorer la qualité des services en santé ou en éducation; je veux mettre une chose bien au clair. Je fais la grève pour toi.

Avec mes collègues, j’ai consenti à une coupure de salaire et à une levée de cours dont je me serais bien passé non pas pour obtenir de meilleures conditions salariales, mais simplement pour tenter de maintenir le pouvoir d’achat des enseignants au niveau de ce qu’il était avant la pandémie.

Parce que dans le contexte actuel, par-delà la rhétorique, c’est véritablement de cela qu’il est question, le maintien et non l’amélioration des conditions de travail. Ainsi, je serai dans la rue pour éviter que la qualité des institutions fondamentales que sont la santé et l’éducation ne continue de se dégrader.

Salaires concurrentiels

Concrètement, dans un cégep comme le mien, le maintien des conditions de travail ne nous aidera malheureusement pas à trouver davantage de pharmaciens pour enseigner dans le programme qui forme les techniciens en pharmacie qui te servent lorsque tu t’y rends pour récupérer tes médicaments d’ordonnance. Un pharmacien qui décide de faire carrière chez nous doit en effet accepter de voir son salaire être coupé de plus de la moitié de ce qu’il pourrait gagner ailleurs sur le marché. Inutile de dire que ça ne se bouscule pas aux portes pour appliquer dans un tel programme.

La même chose est vraie pour l’ingénieur qu’il nous faut engager en génie mécanique, en électrodynamique ou dans un programme de santé et sécurité du travail... Quel diplômé se présentera-t-il chez nous pour former les travailleurs de demain quand on sait qu’il lui faudra consentir à des conditions salariales nettement désavantageuses par rapport à ce qu’il pourrait se voir offrir dans le secteur privé?

Offrir des salaires concurrentiels et procéder, compte tenu de l’inflation, aux bonifications qui s’imposent ne devrait pas constituer un objectif syndical autant qu’une responsabilité collective que nous avons comme société de créer un contexte favorable à un enseignement de qualité. Ainsi, voir dans la présente négociation un simple affrontement entre un parti patronal et syndical constitue, j’ai bien peur, une vision myope et simpliste de ce qui se joue actuellement. Chez nous comme ailleurs, nous sommes à mettre en place les conditions qui nous permettront ou non d’attirer et de maintenir en poste des enseignants de qualité.

Passer de la parole aux actes

Le moment est venu pour ce gouvernement de passer de la parole aux actes. La santé et l’éducation, ces deux piliers sur lesquels repose notre société et dont le bon fonctionnement est le mandat fondamental du gouvernement, sont mal en point. Fixer des conditions de travail concurrentielles ne réglera pas les problèmes de lourdeur de l’appareil gouvernemental, de son inefficacité ou de la bureaucratie tentaculaire qu’on lui reproche.

Ce gouvernement, à n’en pas douter, a des comptes à rendre à propos de la piètre qualité de l’organisation des services publics. Ce sont, par ailleurs, les balises qui fixent les incitatifs fondamentaux à prendre part et à maintenir une qualité de services minimale que l’on offre aux citoyens qui sont désormais à revoir.

Il est temps pour ce gouvernement de s’élever au-dessus de la mêlée et d’examiner ce qui se joue par-delà la chorégraphie fort peu édifiante dans laquelle des partis s’entredéchirent. Il est temps, me semble-t-il, de changer les choses. Ce sont les intérêts communs que nous avons qui devraient primer.

À mes étudiants qui devraient être en classe et qui, malheureusement, n’auront pas cours. À cette grand-mère que je ne connais pas et qui prend soin de ses petits-enfants pendant que les parents sont partis travailler. Je veux m’excuser. Mais j’aimerais aussi souligner que les sacrifices que chacun est appelé à faire dans la présente situation ont une visée noble qui nous dépasse et nous rassemble. Dans ce monde individualiste, il faut rappeler qu’il n’est pas question, ici, que de mon propre intérêt ou de celui de mes collègues autant que de l’intérêt général de tous et de la défense d’un bien commun.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Jean-Sébastien Bélanger, enseignant, département de philosophie, Cégep de Sorel-Tracy