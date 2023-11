«Meilleur premier ministre» selon un sondage: «j’ai été surpris», dit PSPP

Le chef du parti québécois Paul St-Pierre Plamondon s’est dit surpris après avoir consulté les résultats d’un sondage Léger/Le Journal/TVA publié mardi, le plaçant en tête des chefs de partis qui feraient un meilleur premier ministre selon les électeurs.

En entrevue à LCN, M. Saint-Pierre Plamondon se dit reconnaissant de l'appui de la population.

«Il faut juste demeurer modeste puis se concentrer sur la qualité de ce qu’on fait, affirme-t-il. Je ne vous cacherai pas que j’ai été surpris. Je ne m’attendais pas à ça, je ne demandais pas ça, puis en même temps je ne vous cacherai pas que d’avoir du soutien dans la population nous aide beaucoup.»

Le chef du parti québécois n’a cependant pas l’intention de changer sa façon de faire en fonction des sondages.

«Ça nous est utile, mais est-ce que ça va changer notre façon d’aborder les enjeux, de vouloir donner l’heure juste avec le plus de rigueur possible? Moi je pense qu’il faut vraiment plus se concentrer sur la qualité de ce qu’on fait et non pas sur les sondages qui peuvent monter et descendre», ajoute-t-il.

Quelque 24% des répondants du sondage Léger/Le Journal/TVA voient Paul St-Pierre Plamondon comme le leader le mieux placé pour occuper le poste de premier ministre, 1 point devant François Legault.

