«Révolution»: il se bande les yeux et joue le tout pour le tout

En dansant les yeux bandés lors de son face-à-face, dimanche, à Révolution, Sean Wathen a décidé de prendre tous les risques possibles pour prouver qu’il avait le talent et la créativité pour se rendre en finale.

Le fil conducteur de son numéro était la prise de risques. «Je me disais que les maîtres ne s’attendaient pas à ce niveau de risque pour quelqu’un qui fait du break comme moi. Habituellement, les b-boy ne poussent pas autant le côté artistique. Je suis allé à l’inverse, j’ai décidé de faire quelque chose qu’on n’avait jamais vu, en surprenant tout le monde. Avoir les yeux bandés est très difficile au niveau technique.» Il a d’ailleurs confié que, à un moment donné de sa prestation, il avait complètement perdu ses repères dans l’espace, mais il a bien géré la situation.

Pour cette étape de l’émission, il a aussi dû gérer une blessure à l’aine qui l’a empêché d’aller aussi loin qu’il l’aurait voulu dans ses mouvements. Mais rien n’a paru non plus.

Photo fournie par OSA Images

Pour cette saison, Sean a décidé de se mettre en danger et de repousser ses limites à chacune des étapes. «Je pense que c’est ce qu’il faut faire. J’ai aussi fait le choix de ne pas demander d’avis extérieurs, je ne travaille pas avec d’autres chorégraphes. Le plus important est de créer un concept, d’y ajouter des risques et de l’assumer.»

Malgré sa magnifique performance et son audace, les maîtres ont toutefois voté pour Sébastien, mais Lydia a rapidement appuyé sur son bouton pour le sauver. «De ce que j’ai vu, Sébastien était beaucoup plus préparé, il maîtrisait davantage son concept. J’avais des attentes envers moi-même, je voyais énormément de potentiel en moi, mais je comprenais leur décision.»

Photo fournie par OSA Images

La rigueur du travail est l’enseignement principal que Sean va garder de cette étape. «Je n’étais pas autant préparé que Sébastien, et je trouve pourtant que je suis quelqu’un de discipliné. Le sauvetage de Lydia me donne quand même beaucoup de confiance. Je n’ai pas le droit de ne pas me pousser à fond pour la suite. Je ne veux pas me décevoir moi-même ni décevoir Lydia qui a vu mon potentiel. Je veux maintenant la rendre fière de m’avoir accordé son sauvetage.»

Photo fournie par OSA Images

Les candidats sauvés cette semaine

Sébastien Leroux, 18 ans, Orleans (Ontario)

Jordan et Santiago, 23 ans, Boisbriand et Montréal

Switch, 18 à 24 ans, Laval

Yelda Del Carmen, 33 ans, Montréal

Gabrielle Bouchard, 19 ans, Chambly

Incandescent, 18 à 24 ans, Montréal

Les candidats sauvés par un maître

Sean Wathen, 19 ans, Beaconsfield