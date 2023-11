Tentative de meurtre: un homme atteint par balle à Rivière-des-Prairies

Un homme de 24 ans a été transporté en centre hospitalier après avoir été atteint par balle, à Montréal, dans la nuit de samedi à dimanche.

Un appel a été fait au 9-1-1 vers 1h30 dimanche, signalant une personne atteinte d’un projectile sur la 1re Rue à la hauteur de la 24e Avenue dans le quartier de Rivière-des-Prairies.

La victime a rapidement été transportée en centre hospitalier pour traiter des blessures graves au haut du corps. Selon les informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la vie du jeune homme ne serait plus en danger.

Un véhicule abandonné et accidenté, ayant un lien avec la fusillade, a également été signalé au SPVM, quelques minutes après l’appel initial, sur le boulevard Gouin Est, toujours à la hauteur de la 24e Avenue.

«L’événement initial aurait eu lieu à l’intersection de l’avenue Joubert et Maurice Duplessis», a indiqué la porte-parole du SPVM Jeanne Drouin. Des douilles auraient été retrouvées à cet endroit.

La fusillade serait survenue où les douilles ont été retrouvées, puis le véhicule aurait fui rapidement les lieux avant de faucher un poteau d’Hydro-Québec quelques kilomètres plus loin et de terminer sa course dans l’entrée d’une résidence. La victime aurait ensuite quitté les lieux de l’accident pour se rendre sur la 1re Rue et demander de l’aide.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour de chacune des trois scènes.

L’unité canine ainsi que l’identification judiciaire ont été déployées et une enquête sera menée afin de déterminer les circonstances de cette tentative de meurtre à l’arme à feu.

Aucun suspect n’a été arrêté pour l’instant.