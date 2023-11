Une bonne nouvelle pour les consommateurs de lait

Les consommateurs doivent s’attendre à un répit relativement au prix du lait, dont la hausse sera reportée de quelques semaines en 2024.

• À lire aussi: Prix du lait à la ferme en 2024: Début des consultations

• À lire aussi: Prix du lait: les producteurs veulent donner une chance aux Canadiens

Alors qu’elle devait avoir lieu le 1er février 2024, la hausse du prix du lait sera reportée au 1er mai 2024.

L’augmentation, qui sera de 1,77%, a été proposée par la Commission canadienne du lait.

TVA Nouvelles

Ce sont les producteurs laitiers qui ont demandé un report de la hausse pour donner un répit aux consommateurs.

Ce changement survient après plusieurs hausses successives du prix du lait, a fait savoir un spécialiste de l’industrie agroalimentaire.

«On parlait d’augmentations de 8,4% et 2,5%. Avec le cumul des augmentations, je pense que les consommateurs avaient besoin d’une pause, en plus on a retardé la hausse de trois mois [...] c’est quand même assez raisonnable», mentionne Sylvain Charlebois, œuvrant à l’Université Dalhousie.

«Les hausses sont assez modestes au niveau du détail.»

TVA Nouvelles

L’expert souligne que les produits laitiers, depuis février 2022, ont connu des augmentations de prix en deçà de 10%.

Il ajoute que le Québec est la seule juridiction au pays qui règlemente le prix du lait au détail «avec un prix plafond et un prix plancher».

Ces montants seront connus au cours des prochains mois.

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*