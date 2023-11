18 mois pour un ex qui refusait une séparation

Un homme de Québec qui n’acceptait pas la décision de sa conjointe de le quitter passera les 18 prochains mois en prison pour avoir volontairement lancé sa voiture contre un muret sur l’autoroute alors que son ex se trouvait dans le siège passager, en plus de la harceler et de commettre des méfaits chez elle et ses proches.

Le juge Thomas Jacques a été clair avec Richard Cloutier au moment de lui imposer sa peine au début du mois d’octobre dernier.

«Si la rupture pouvait légitimement susciter déception, tristesse et colère, elle ne pouvait d’aucune espèce de façon justifier les comportements adoptés», a insisté le magistrat.

Ce dernier a condamné l’homme de 60 ans à une peine globale d’un an et demi de prison, soit 12 mois pour un chef de conduite dangereuse causant des lésions, puis un autre six mois pour harcèlement. Une peine de 3 mois qui sera purgée de façon concurrente est aussi comptabilisée pour des chefs de méfaits et de bris d’engagement.

Violente collision

À l’été 2020, Richard Cloutier se fait laisser par sa conjointe des cinq dernières années. Lors d’une promenade pour une ultime tentative de la convaincre, l’homme perd patience lorsque son ex-conjointe lui confirme sa décision.

En voiture sur l’autoroute de la Capitale au moment de la ramener chez elle, il lui dit se sentir utilisé, avant de prendre deux grandes respirations et de donner un coup de volant vers la droite en accélérant.

«Arrête, tu es fou», aura le temps de lui lancer la victime avant l’impact «de plein fouet» a relaté le juge dans sa décision.

La femme aura un poignet fracturé sous la force de la collision, en plus de blessures aux vertèbres. Sa blessure au bras nécessitera d’ailleurs une opération et une trentaine de suivis en physiothérapie.

Harcèlement et méfaits

Une plainte aux autorités est déposée et une interdiction de contact est prononcée contre Richard Cloutier, qui n’en est toutefois pas resté là.

En décembre 2020 et janvier 2021, il se rendra à quelques reprises au domicile de son ex pour y endommager le pare-brise et les pneus de sa voiture. Il s’en prendra aussi au véhicule d’un ami de la femme, venu pour la rassurer. Cloutier a également laissé un bidon d’essence sur lequel se trouvait l’inscription «Tic-tac» devant la maison de la femme.

Il s’est aussi rendu à l’appartement de la fille de sa victime, à Montréal, pour y causer un dégât d’eau.

«Non seulement l’accusé exprime sa rage de façon violente en mettant la vie de son ex-conjointe et la sienne en danger [...] il poursuit ses comportements violents plusieurs mois après la séparation», observe dans sa décision le juge Jacques, déplorant un autre épisode de violence conjugale où s’impose «une prise de contrôle».

«Faible prise de conscience»

Aux observations sur la peine, Richard Cloutier avait minimisé l’impact de ses gestes lorsque questionné sur la possibilité de porter un bracelet antirapprochement, arguant que son dossier n’était pas de même nature «qu’un homme qui bat sa femme».

Le juge Jacques a soulevé cette minimisation dans son jugement, affirmant que les objectifs de dissuasion étaient «d’autant plus nécessaires auprès de l’accusé qui démontre une faible prise de conscience face à la gravité des gestes posés».

Si la défense demandait une peine dans la collectivité, le magistrat a estimé que l’accusé y «représente toujours un risque pour la sécurité de la collectivité» pour expliquer sa détention ferme de 18 mois.

En plus de l’emprisonnement, Richard Cloutier s’est vu imposer une interdiction de conduire de trois ans en raison de son accusation de conduite dangereuse causant des lésions.