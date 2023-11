Attaque au couteau à Jérusalem-Est: une policière israélienne succombe à ses blessures, l'assaillant tué

Une policière israélienne est décédée lundi après une attaque au couteau devant un poste de police de Jérusalem-Est, partie palestinienne de la Ville sainte annexée par Israël, où son assaillant âgé de 16 ans a été tué, a annoncé la police israélienne.

À Jérusalem, «un terroriste armé d'un couteau est arrivé au poste de police de Shalem et a poignardé une combattante de la police aux frontières (...) Les forces de la police aux frontières ont neutralisé le terroriste en tirant», a indiqué la police lundi matin dans un communiqué.

En milieu d'après-midi, la police a annoncé que la policière avait succombé à ses blessures après que l'assaillant, adolescent, l'a «poignardée mortellement».

La victime, âgée de 20 ans, qui possède aussi la nationalité américaine, était arrivée en Israël deux ans plus tôt, a indiqué la police.

Elle résidait dans le kibboutz de Saad, près de Gaza, dans la zone prise pour cible par le mouvement islamiste palestinien Hamas lors de l'attaque du 7 octobre.

Les services de secours israéliens du Magen David Adom ont aussi pris en charge un autre membre des forces de sécurité, 20 ans également, légèrement blessé lors de l'attaque au couteau.

Selon la police israélienne, l'attaquant est un jeune Palestinien d'Al-Issaouiya, un quartier de Jérusalem-Est occupée par Israël depuis 1967. Un «autre suspect» en lien avec l'attaque a été arrêté à proximité, de même source.

Lundi matin, le secteur de l'attaque près de la porte de Damas, une des entrées de la Vieille ville, a été bouclé et le chef de la police israélienne Yaakov Shabtaï s'est rendu sur place.

Le 12 octobre, un Palestinien de Jérusalem-Est avait ouvert le feu au même endroit blessant deux soldats, avant d'être tué.

Et le 30 octobre, un autre Palestinien de Jérusalem-Est avait été tué après avoir poignardé et blessé un policier israélien non loin de là.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre par une attaque meurtrière inédite du mouvement islamiste sur le sol israélien, les tensions sont nombreuses à Jérusalem-Est dont fait partie la Vieille ville désertée par les touristes.

«Nos policiers sont en première ligne depuis un mois», a souligné sur place le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, prônant «la tolérance zéro» et appelant à détruire la maison de l'attaquant --comme Israël le fait régulièrement pour les auteurs de telles attaques.

En Cisjordanie occupée, plus de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.

Au moins 1 400 personnes sont mortes côté israélien, selon les autorités, en majorité des civils tués le jour même de l’attaque sans précédent perpétrée par le Hamas en Israël.

Selon le Hamas, plus de 10 000 personnes, en majorité des civils et dont plus de 4 000 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza, dans les bombardements israéliens dévastateurs.