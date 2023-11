Attaque de 45 minutes: des orques parviennent à couler un bateau

Les orques ne tiennent pas de nulle part leur réputation de grand prédateur comme l’a constaté un équipage qui naviguait dans le détroit de Gibraltar, au large des côtes marocaines, dont le bateau a coulé au bout de 45 minutes d’attaques de ces mammifères marins.

Cette malheureuse rencontre a eu lieu le 31 octobre dernier, a relaté dans une publication Facebook l’agence de tourisme polonaise Morskie Mile qui exploitait le bateau pour des excursions.

L’attaque a duré 45 minutes: le groupe d’épaulards a frappé l’aileron du gouvernail, causant des dommages importants à l’embarcation et une fuite.

«Malgré les tentatives du capitaine, de l'équipage et des sauveteurs, des remorqueurs du port et de la marine marocaine pour ramener le yacht au port, le navire a coulé près de l'entrée du port de Tanger Med», a expliqué l’agence.

Aucun des membres de l’équipage n’a été blessé lors de cette mésaventure. Ils ont tous été rapatriés vers l’Espagne après les événements.

«Le yacht représentait pour nous tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans la navigation en mer. Des amitiés à long terme se sont nouées à bord. Nous avons navigué sur ce voilier dans les plus beaux endroits d'Europe et des archipels atlantiques», a indiqué l’équipe.

L’incident ne serait toutefois pas le premier du genre dans le détroit de Gibraltar, selon des données du groupe de recherche GTOA qui étudie la présence des orques dans ce secteur, a rapporté CBS News.

En effet, les attaques d’orques signalées auraient même triplé au cours des deux dernières années, passant de 52 entre juillet et novembre 2020, à 197 en 2021 et 207 en 2022, d’après l’organisation. Ces interactions toucheraient principalement des voiliers.