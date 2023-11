Martin St-Louis compare Juraj Slafkovsky à un itinéraire Waze

Martin St-Louis a un don pour imaginer des scénarios de hockey avec des analogies de la vie de tous les jours. Après le classique de la bonne chaise et celui des dames et des échecs comme type de joueur, il a utilisé une application de circulation routière (Waze) pour décrire le développement de Juraj Slafkovsky.

• À lire aussi: Le CH et Samuel Montembeault négocieraient

• À lire aussi: Un carrousel à la droite de Suzuki et Caufield: une chance maintenant pour Slafkovsky

En conférence de presse après un entraînement d’un peu plus d’une heure qui suivait la première séance de photos officielles de l’équipe sur la glace du Centre Bell, St-Louis a lancé un message au calme et à la patience avec Slafkovsky.

Martin McGuire, la voix du CH à la radio, a rapporté les propos d’Arber Xhekaj qui trouvait que son bon ami se plaçait trop de pression sur les épaules en raison de son statut de premier choix au total et des attentes à son endroit.

«Oui, je dirais que oui, a répondu St-Louis pour donner raison à Xhekaj dans son commentaire sur le poids qui pèse sur Slafkovsky. Ce n’est pas facile pour un jeune de 19 ans de ne pas l’entendre et de ne pas être exposé à ça, surtout avec tous les médias à Montréal.»

«Des fois, ce n’est pas juste. Mais moi avec Slaf...»

Après une courte pause pour replacer ses idées, St-Louis s’est plongé dans une longue analogie. C’était du bonbon.

«Vous utilisez Waze comme application quand vous partez à un endroit en voiture. Si tu veux aller à une belle place par exemple, tu rentres l’adresse. Elle [l’application] te dit combien de temps ça te prendra pour t’y rendre et combien de kilomètres. Parfois, tu frappes du trafic sur ton chemin. Qu’est-ce qui arrive au temps? Est-ce qu’il monte ou il descend? Il monte. Est-ce que tu tournes de bord ou tu continues? Tu continues.»

«Si tu manques une sortie, tu deviens en maudit et tu retournes chez toi ou tu attends qu’elle te trouve un nouveau chemin et tu arrives quand même à ta destination? Je garde ma destination.»

«Je vis ma vie de cette façon. C’est ça qu’on fait avec Slaf. Il s’en va dans une belle destination. On ne sait pas exactement combien de temps ça lui prendra. Il y a parfois du trafic, il ne doit pas se décourager ou se fâcher. Il y a des fois aussi où il manquera une sortie. Mais ce n’est pas grave. Il se replacera. On n’a pas encore toutes les réponses. Mais je sais qu’il s’en va dans une belle place. Ce n’est pas facile pour le jeune. Il doit être dans le trafic, manquer une sortie et écouter tout le monde qui en parle. Ce n’est pas facile pour un homme de 19 ans.»

Dans son langage coloré, St-Louis désirait simplement illustrer que le Slovaque aura besoin de temps et qu’il aura besoin de trébucher à quelques reprises avant d’en sortir comme un meilleur joueur de hockey. Mais qu’il finira par trouver son chemin et sa destination.

À l’aile du premier trio

En onze matchs cette saison, Slafkovsky a marqué un but et obtenu une passe. Depuis la visite du Tricolore à St. Louis, il se retrouve dans une position enviable à l’aile droite du premier trio en compagnie de Nick Suzuki et de Cole Caufield.

Il n’y a qu’un seul premier choix au total dans le vestiaire du CH. Mais il y a d’autres gros choix de premier tour. Sean Monahan, sixième choix au total des Flames en 2013, peut parfois se placer dans les patins de Slafkovsky.

Le modèle Monahan

À une époque pas si lointaine, Monahan a aussi vécu la pression de faire ses débuts dans la LNH à 18 ans.

«Ce n’est clairement pas facile, la LNH est la meilleure ligue au monde, a rappelé l’Ontarien. Tu te retrouves contre les meilleurs et tous les matchs deviennent un défi. Tu sais qu’il y aura des rencontres difficiles, mais tu dois rester positif et travailler fort. Tu peux aussi apprendre de tes coéquipiers et entraîneurs ou en regardant des vidéos.»

«J’en suis maintenant à une étape différente de ma carrière à mon âge [29 ans], mais j’ai décroché des réseaux sociaux depuis plus de six ans, a poursuivi Monahan. Pour être honnête, je me fiche des commentaires des gens à l’extérieur de ce vestiaire. Il y a probablement des articles tous les jours à son sujet. À son âge, après un mauvais match, je pouvais lire twitter (X) et je trouvais ça difficile. Je veux simplement avoir du plaisir à l’aréna.»

Monahan a dit qu’il parlait avec Slafkovsky pratiquement sur une base quotidienne. En plus de son impact sur la glace, le numéro 91 aidera un jeune coéquipier dans son cheminement.