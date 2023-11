Au moment où la grève des employés du secteur public bat son plein lundi, l’animateur Mario Dumont a fait le décompte des salaires gagnés par type d’emploi.

• À lire aussi: Front commun: autre grève du 21 au 23 novembre

• À lire aussi: Grève du front commun: «Les syndicats doivent descendre de leur piédestal», Monique Jérôme-Forget

Le front commun des syndicats qui ont décidé de faire des moyens de pression simultanément compte environ 420 000 travailleurs issus des syndicats de la FTQ, de la CSN, de la CSQ, et de l’APTS.

Le syndicat de la Fédération autonome de l’enseignement, la FAE, compte 65 000 enseignants, mais ne fait pas partie du front commun. La Fédération organise ses grèves et moyens de pression de manière indépendante.

Même chose pour la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIQ, qui compte 80 000 membres. Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) compte 30 000 membres, et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, le SPGQ, avec 30 000 membres.

Toutes ces associations syndicales sont en négociation pour un nouveau contrat de travail. Les enjeux : les salaires, les conditions et l’organisation du travail.

Mario Dumont a présenté les salaires gagnés par certains des syndiqués dans le cadre de son émission. En voici quelques-uns.

Préposé aux bénéficiaires: 44 000$ annuellement

Infirmière auxiliaire: 47 200$ (1er échelon) 63 000$ échelon maximal

Concierge d’école: 45 500$ (1er échelon)

Cliquez ici pour voir le salaire détaillé des enseignants.

Voyez aussi: Qui gagne combien? Voici le guide des salaires au Québec