Après une première journée de grève du Front commun, l’impact de ce débrayage sur les services hospitaliers est important mais pas catastrophique, estime le Dr Michaël Bensoussan.

• À lire aussi: Front commun: autre grève du 21 au 23 novembre

• À lire aussi: Combien gagnent les employés qui font la grève aujourd’hui?

• À lire aussi: Grève du front commun: «Les syndicats doivent descendre de leur piédestal», dit Monique Jérôme-Forget

«C’est notable, mais ce n’était pas une surprise. On l’avait anticipé. Les syndicats avaient eu le professionnalisme de communiquer ce qui allait se passer avec les dates et le nombre de grévistes», a expliqué le gastroentérologue à l’Hôpital Charles-Le Moyne, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

Le Dr Bensoussan indique que la direction et les cadres des hôpitaux ont passé de nombreuses heures la semaine dernière à ajuster leurs opérations en fonction de la grève de lundi.

«Globalement, on avait anticipé une diminution de l‘activité de l’hôpital de 20 à 30%», affirme-t-il.

Sur la vingtaine d’examens qui sont habituellement effectués quotidiennement, environ 12 ont été réalisés lundi, soutient le gastroentérologue.

Et la grève de lundi a eu peu d’impact sur les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie ainsi que sur les dialyses.

«Il n’y a pas de raison de paniquer. Quand on va à l’urgence, on est soigné. Quand on a quelque chose de grave, on est soigné. Les patients qui ont été priorisés sont des patients qui ont des pathologies graves et sévères», martèle-t-il.

Malgré les autres journées de grève déjà prévues ce mois-ci, le Dr Bensoussan estime que le système médical québécois n’est pas au bord du gouffre.

«Je pense que les listes d’attente au Québec peuvent tout à fait tolérer quelques jours de grève comme c’est le cas», mentionne le médecin.

Il admet néanmoins que si les négociations ne progressent pas, l’impact de grèves répétées pourrait être très néfaste pour le réseau de la santé. Il faudra alors s’assurer, plus que jamais, de ne pas mettre en danger la vie et la santé des patients.

«Est-ce que les listes d’attente vont exploser si ce mouvement dure et ça va rendre les patients du Québec furieux? C’est très possible et je pense que notre ministre Dubé le sait très bien et j’imagine qu’il va tenir compte de ça, évidemment», souligne le Dr Michaël Bensoussan.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.