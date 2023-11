Dossier Dany Fortin: une enquête publique sur le gouvernement malgré l’entente à l’amiable

Malgré l’entente à l’amiable entre l’ancien major-général Dany Fortin et le gouvernement, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) compte mener à terme son enquête pour le bien de «l’intérêt public».

Dans un communiqué, la présidente de la CPPM, Tammy Tremblay, dit baser sa décision sur «la gravité des allégations» formulées par M. Fortin à l’endroit des décideurs, mais aussi sur «l’implication présumée de cadres supérieurs et de hauts gradés militaires, et l’intérêt public relativement aux questions liées à la plainte».

Responsable de la distribution des vaccins en pleine pandémie de COVID-19, le militaire a été retiré en avril 2021 en raison d’une plainte pour agression sexuelle remontant à 1988.

Cette plainte avait été déposée dans un contexte où les Forces armées canadiennes (FAC) étaient sérieusement secouées par une série d’allégations de nature sexuelle visant de hauts gradés militaires, forçant la tenue d’une commission d’enquête.

Acquitté et blanchi à la fin de 2022 après un procès devant la Cour supérieure du Québec, au palais de Justice de Gatineau, le major-général a répliqué en intentant une poursuite au civil de six millions $ en dommages-intérêts à l’endroit de nombreuses figures du gouvernement fédéral et des FAC, incluant Justin Trudeau et l’ancienne ministre de la Défense Anita Anand.

Dany Fortin faisait valoir que son retrait subit, qui a sérieusement entaché sa réputation, était motivé par des raisons politiques et décidé par les plus hautes instances du gouvernement dans un moment de panique.

Or, le militaire a cependant retiré sa plainte après la conclusion d’une entente à l’amiable le 12 octobre dernier. Le montant et les détails en sont restés secrets, et M. Fortin ne fait plus partie de l’armée, son contrat n’ayant pas été renouvelé.

L’entente prévoyait toutefois que l’enquête publique, lancée le 20 avril 2023 par la CPPM, puisse continuer d’avoir lieu, et que M. Fortin «participera pleinement au processus».

Dans sa déclaration, la commissaire Tammy Tremblay affirme que l’enquête ira tout de même de l’avant, puisque les «considérations sont toujours présentes et n’ont pas diminué».

Elle juge que «les allégations au cœur de cette plainte déposée auprès de la CPPM n’ont pas été résolues ou rendues sans objet par la fin de la procédure judiciaire civile engagée par le plaignant».