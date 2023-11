En 10 ans: les insolvabilités d’entreprises atteignent leur point culminant

Le nombre de dossiers d’insolvabilité d’entreprises au Canada a atteint son niveau le plus élevé des dix dernières années (+41,8 %) au troisième trimestre de 2023 par rapport au même trimestre l’an dernier.

C’est ce qu’a observé l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) d’après un rapport publié lundi.

Au total, il y a eu 1129 dépôts de dossiers au cours du troisième trimestre 2023.

S’établissant bien au-delà des niveaux d’avant la pandémie, le nombre de dépôts a bondi de 36,5 % par rapport à celui enregistré au même trimestre en 2019.

«Beaucoup d’entreprises sont sorties de la pandémie déjà surendettées et doivent maintenant composer en plus avec une hausse des coûts d’emprunt, un accès restreint au capital et une inflation élevée qui fait grimper les prix. Le fait que certaines d’entre elles, notamment dans les secteurs caractérisés par des contacts directs avec la clientèle, éprouvent de graves difficultés est inévitable», a indiqué André Bolduc, président du conseil d’administration de l’ACPIR.

Une hausse aussi chez les consommateurs

Le nombre de dossiers d’insolvabilité des consommateurs a augmenté de 17,8 % au troisième trimestre de 2023 par rapport au même trimestre l’an dernier.

Au total, ce sont 30 471 Canadiens qui ont déposé un dossier d’insolvabilité au troisième trimestre 2023, selon le Bureau du surintendant des faillites et l’ACPIR.

«Les insolvabilités de consommateurs ont considérablement augmenté comparativement à l’an dernier, dans le droit fil d’une tendance à la hausse qui se poursuit depuis six trimestres consécutifs et les rapproche de leurs niveaux observés avant la pandémie», a déclaré M. Bolduc.

«Beaucoup ont du mal à s’en sortir devant la montée des prix des produits essentiels et empruntent davantage, à titre de mesure temporaire, pour joindre les deux bouts, mais cette situation finit par devenir impossible à gérer», a-t-il ajouté.

