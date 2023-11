EN DIRECT | 31e jour de guerre entre Israël et le Hamas

31e jour de conflit armé entre Israël et le Hamas. Suivez-nous pour tous les détails:

15h31 | Un sous-marin américain au Moyen-Orient pour renforcer la «dissuasion»

Un sous-marin américain se trouve au Moyen-Orient dans le but de «dissuader» toute tentative de faire dégénérer la guerre entre Israël et le Hamas en un conflit régional, a annoncé lundi le ministère américain de la Défense.

Washington craint que les bombardements israéliens incessants sur la bande Gaza, en riposte à une attaque d'une ampleur inédite du Hamas, ne poussent d'autres mouvements proches de l'Iran à intervenir davantage dans le conflit.

15h02 | Les rebelles Houthis du Yémen revendiquent une nouvelle attaque de drone contre Israël

Les rebelles Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont affirmé avoir mené lundi une nouvelle attaque de drone contre Israël, en réponse à la guerre menée par l'armée israélienne contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza.

«Les forces armées yéménites [...] ont lancé ces dernières heures une salve de drones sur diverses cibles sensibles de l'ennemi israélien dans les territoires occupés», a déclaré le porte-parole de leurs forces armées Houthies, Yahya Sari, sur le réseau X, anciennement Twitter.

14h51 | Biden et Netanyahu évoquent des «pauses tactiques» de l'armée israélienne à Gaza

Le président américain Joe Biden a évoqué lundi avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la «possibilité de pauses tactiques» de l'armée israélienne dans la bande de Gaza pour permettre à la population civile palestinienne de fuir les combats.

Lors d'une conversation téléphonique, les deux dirigeants ont «discuté de la possibilité de pauses tactiques pour fournir aux civils des opportunités de quitter en sécurité les zones de combats, s'assurer que l'aide parvient aux civils dans le besoin et permettre la potentielle libération d'otages», selon un communiqué de la Maison-Blanche.

14h18 | Le Hamas affirme avoir tiré 16 roquettes du Liban vers Israël

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé lundi avoir tiré à partir du Liban 16 roquettes sur le nord d'Israël, affirmant avoir visé le sud de la ville de Haïfa.

Dans un communiqué, les brigades Ezzedine al-Qassam ont affirmé que ces tirs intervenaient «en réponse aux massacres de l'occupation et à son agression contre notre peuple dans la bande de Gaza».

13h49 | Les forces américaines en Irak et Syrie visées par 38 attaques depuis la mi-octobre, selon le Pentagone

Les forces américaines et leurs alliés basés en Irak et en Syrie ont été la cible de 38 attaques de drones ou de roquettes en un peu moins de trois semaines, blessant 45 Américains, a déclaré lundi le Pentagone.

Le nombre d'attaques visant les forces américaines et de la coalition internationale antijihadiste déployées en Irak et en Syrie a bondi depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza et soutenu par l'Iran.

13h41 | Six Palestiniens tués en Cisjordanie occupée

Six Palestiniens ont été tués lundi par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, qui connaît une recrudescence des violences depuis le début il y a un mois de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, selon le ministère de la Santé palestinien.

Quatre Palestiniens, âgés de 20 à 25 ans, ont été tués et un cinquième blessé par des tirs de l'armée israélienne à Tulkarem, dans le nord-ouest de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, a indiqué le ministère de l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas.

13h37 | Le Hamas n'acceptera pas un «gouvernement de Vichy» à Gaza

Un haut responsable du Hamas au Liban a affirmé lundi que le mouvement islamiste palestinien resterait à Gaza et n'accepterait pas «un gouvernement de Vichy» dans ce territoire qu'il contrôle.

Israël a annoncé que le but de sa guerre en cours à Gaza était d'«anéantir le Hamas», en riposte aux attaques du 7 octobre du mouvement islamiste sur son sol ayant fait au moins 1.400 morts, en majorité des civils, selon les autorités. Les bombardements israéliens menés en représailles ont fait plus de 10.000 morts dans la bande de Gaza, essentiellement des civils, selon le Hamas.

13h32 | Un mois après le 7 octobre, 1.400 bougies au mur des Lamentations

Trente jours après le 7 octobre, 1.400 bougies ont été allumées devant le mur des Lamentations, lieu le plus saint du judaïsme à Jérusalem, lors d'une cérémonie en présence de familles de victimes de l'attaque du Hamas, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans la soirée, une quarantaine de familles de personnes tuées lors de l'assaut du mouvement islamiste palestinien se sont réunies à l'entrée du site de prière le plus sacré pour les juifs, situé dans Jérusalem-Est occupée et annexée par Israël.

13h13 | Un cessez-le-feu se fait «plus urgent à chaque heure qui passe», plaide le chef de l'ONU

La «catastrophe» provoquée par la guerre entre Israël et le Hamas «rend la nécessité d'un cessez-le-feu humanitaire plus urgente à chaque heure qui passe», a plaidé lundi le secrétaire général de l'ONU, décrivant Gaza comme «un cimetière pour les enfants».

11h01 | Guerre Israël-Hamas: le face à face à haut risque dans les ruines de Gaza

L'armée israélienne est engagée dans un «face à face» avec les combattants du Hamas aux portes de la ville de Gaza, une confrontation ultra-violente, qui laisse présager une phase de combats urbains à haut risque pour les deux camps, selon l'armée israélienne et des experts.

10h41 | Les chefs de grandes agences de l'ONU réclament un cessez-le-feu à Gaza

De hauts responsables onusiens ont appelé à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat» dans la guerre entre Israël et le Hamas, soulignant leur indignation face au bilan des victimes civiles, notamment le nombre «record» de 88 membres du personnel de l'ONU ayant été tués.

10h30 | Le Hamas affirme avoir tiré 16 roquettes du Liban vers Israël

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé lundi avoir tiré à partir du Liban 16 roquettes sur le nord d'Israël, affirmant avoir visé le sud de la ville de Haïfa.

8h08 | Réouverture du terminal de Rafah dans la bande de Gaza pour les étrangers et les binationaux, informe le gouvernement du Hamas

5h51 | 10 022 morts, dont plus de 4000 enfants, selon le Hamas

Israël a mené d'intenses bombardements sur la bande de Gaza assiégée, où la guerre a fait 10 022 morts, selon le Hamas, en presque un mois.

5h43 | L'UE annonce une aide supplémentaire de 25 millions d'euros

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé lundi à Bruxelles une aide supplémentaire de 25 millions d'euros en faveur des Palestiniens de la bande de Gaza, ce qui porte à 100 millions le total de l'aide humanitaire européenne.

5h07 | Gaza: les États-Unis «encouragent» Israël à «tuer», accuse le président iranien

Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé lundi les États-Unis d'«encourager» Israël à «tuer et à perpétrer des actes cruels» contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

4h03 | Une centaine de Britanniques ont quitté Gaza par le poste de Rafah

Une centaine de Britanniques ont pu quitter la bande de Gaza, bombardée sans relâche par Israël depuis l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, en passant le poste-frontière de Rafah vers l'Égypte, a indiqué lundi le gouvernement britannique.

3h56 | Un étudiant agresse un collègue juif et crache sur le drapeau israélien

Un étudiant de l’Université du Massachusetts à Amherst a été arrêté par la police après avoir agressé un étudiant juif et craché sur un drapeau israélien vendredi soir.

3h47 | 40 Français tués en Israël, huit disparus, selon un nouveau bilan

Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël s'est de nouveau alourdi avec désormais 40 morts recensés et huit disparus, dont des otages, a annoncé lundi la première ministre française Elisabeth Borne.

3h07 | Attaque au couteau à Jérusalem-Est: une soldate israélienne blessée, l'assaillant tué

Une soldate israélienne a été grièvement blessée lundi dans une attaque au couteau devant un poste de police de Jérusalem-Est annexée, près de la porte de Damas, par un assaillant qui a été tué, a annoncé la police israélienne.

3h00 | Le largage d'une aide jordanienne sur Gaza s'est fait «en coordination» avec Israël

Le parachutage d'une aide médicale sur la bande de Gaza, annoncé pendant la nuit par la Jordanie, une première dans la guerre entre Israël et le Hamas, s'est fait «en coordination» avec l'armée israélienne, a indiqué lundi matin à l'AFP un porte-parole militaire israélien.

2h28 | Arrestation de la jeune icône palestinienne Ahed Tamimi pour «incitation au terrorisme»

L'armée israélienne a annoncé lundi l'arrestation lors d'un raid en Cisjordanie occupée de la militante de 22 ans Ahed Tamimi, icône de la cause palestinienne dans le monde.