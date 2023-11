Féminicide à Brownsburg-Chatham: l’accusé aurait effectué du maraudage avant le drame

L’homme accusé d’avoir assassiné sa voisine à Brownsburg-Chatham en 2020 aurait effectué du maraudage en observant la femme de 62 ans peu subtilement pendant environ une heure tout juste avant le drame.

Le procès pour meurtre prémédité d’Howard Charles Kirby, 78 ans, se poursuivait lundi matin au palais de justice de Saint-Jérôme.

Sur des enregistrements vidéo diffusés à l’attention du jury, il a été possible d’observer une série d’une vingtaine de moments étalés sur environ une heure.

Durant ceux-ci, un individu semblerait observer Bonnie-Lyn Finnigan telle une proie. En effet, à plusieurs reprises, on peut le voir s’avancer sans trop se cacher au sommet d’une colline à même le terrain du voisin, sur le chemin Édina, afin d’avoir une vue sur elle.

Lors de son procès qui s’est ouvert la semaine dernière, il a été admis à la cour que la mère de cinq enfants a été tuée d’une décharge de fusil de calibre 12, qu’elle a reçue dans le haut du dos, le 14 octobre 2020.

Cette décharge aurait causé plus de 140 orifices sur le corps de la victime.

Ressentiment

Selon la théorie de la poursuite, l’accusé aurait commis ce meurtre afin d’en finir avec Mme Finnigan, envers qui il aurait entretenu un ressentiment.

La semaine dernière, une courte et troublante vidéo a aussi été présentée au jury.

Sur cette séquence sans son et captée par l’une des caméras de surveillance Mme Finnigan, on a pu observer les derniers moments de sa vie, alors qu’elle semblait s’affairer à effectuer du ménage sur son vaste terrain gazonneux.

À un certain moment, une silhouette apparaît au sommet d’une partie surélevée du terrain adjacent au sien.

ATTENTION, les images qui suivent pourraient choquer certaines personnes

Quand elle remarque devant elle l’individu avec un fusil à la main, elle tente de fuir vers sa maison. Mais alors qu’elle est tout près de sa demeure, on la voit plonger au sol.

C’est à cet instant qu’il y aurait eu détonation.

Le procès doit se poursuivre cet après-midi.