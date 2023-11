Front commun : impacts dans les écoles et services de santé au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La journée de grève dans le domaine de l’éducation et du réseau de la santé aujourd’hui a forcé les gens du Saguenay–Lac Saint-Jean à faire preuve de patience et de résilience lundi.

Comme il n’y avait pas de cours avant 10 h 40 dans les écoles du Saguenay et seulement en après-midi pour les établissements du Lac-Saint-Jean, les parents ont dû faire preuve d'ingéniosité pour planifier le transport des enfants.

«Ma belle-fille travaille, mon fils aussi. On les aide dans des moments comme ceux-là», a raconté un grand-papa appelé en renfort.

«J'ai pensé les garder toute la journée pour éviter tout le casse-tête parce que je viens le porter, je vais devenir revenir dans deux, trois heures. Mon plus jeune va à la garderie. Même en étant en arrêt de travail, ça me complique la vie aussi un petit peu», a renchéri un papa croisé par TVA Nouvelles.

«J'ai dû couper mon télétravail et venir porter les enfants. En plus j'ai deux écoles différentes, le secondaire et le primaire», a ajouté une maman.

Des absences étaient à prévoir. Par exemple, aux Rives-du-Saguenay, près de 4 % des élèves étaient absents en matinée. Même si plusieurs parents ont réussi à s'organiser, trois autres jours consécutifs de grève s'ajoutent à l'horaire les 21, 22 et 23 novembre, ce qui risque de leur compliquer la tâche.

«Ça va être un peu plus complexe, on va devoir demander congé à nos employeurs. Les employeurs parfois comprennent, d'autres fois ils sont un peu moins compréhensifs. Il va y avoir des absences. On s'y attend, ça, c'est certain», a confié une mère.

«J'espère de tout cœur que ça va se régler avant, ça devrait se régler avant. Il y a trop de monde en grève. Ça bouleverse et les enfants et les parents, ça bouleverse la société», a souligné un grand-papa.

Les impacts se font aussi sentir dans le réseau de la santé. Bien que les services d'urgence soient maintenus, certains services sont temporairement ralentis.

«On parle des différents centres de prélèvements de la région. On a déjà averti les usagers qui avaient des rendez-vous aujourd'hui, mercredi ou jeudi, si ce n'est pas urgent, ce serait une bonne chose de les reporter», a expliqué Pierre-Alexandre Maltais, porte-parole du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«On est conscients des impacts aujourd'hui sur la population, mais c'est le tout pour le tout pour sauver les services publics», a expliqué Karine Ferland, porte-parole régionale du Front commun.

La grève de lundi devrait avoir des impacts lors des prochains jours, où les professionnels rattraperont leur retard. «Normalement, on a entre 500 et 600 patients par jour. On s'attend, dans les prochains jours, à avoir plus de personnes», a évoqué la technologiste médicale Audrey-Anne Bouchard.

«Dans les jours à venir, au laboratoire aussi il risque d'y avoir une recrudescence de prélèvements et d'échantillons à analyser», a ajouté une autre technologiste médicale, Jessica Labbé.

D'autres ralentissements sont à prévoir dans le réseau de la santé mercredi et jeudi.