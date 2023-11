Gala de l'ADISQ: Karl Tremblay, des Cowboys Fringants, livre de touchants remerciements sur Instagram

Le Gala de l’ADISQ s’est révélé fort en émotions pour Les Cowboys Fringants, qui ont reçu le Félix du Groupe de l’année dimanche soir. Le chanteur Karl Tremblay, qui brillait par son absence, a tenu à livrer ses remerciements dans une vidéo publiée sur Instagram lundi après-midi.

Dès l’ouverture du gala, Louis-José Houde a tenu à rendre hommage à Karl Tremblay, qui livre présentement une bataille contre le cancer, en lui dédiant la soirée: «J’aimerais que cette célébration soit à l’image d’un spectacle des Cowboys: digne, forte, fière et festive.»

Face à cette vague d’amour, Karl Tremblay a tenu à faire ses remerciements:

«Merci tout le monde! Je voulais juste prendre une petite minute pour dire un gros merci à Louis-José, à toute l’équipe de l’ADISQ, et merci à mes collègues, mes magnifiques collègues JF, Jérôme et mon amoureuse, ma femme, Marie-Annick Lépine, pour les bons mots. J’aurais aimé ça être là, mais j’ai regardé ça dans le confort de mon foyer. Ça a été une super belle soirée. Donc merci à tout le public québécois d’avoir fait de nous le groupe de l’année 2023 à 20 ans d’intervalle, ou je sais pas trop. Merci (...) et au plaisir de se revoir bientôt les amis.»

Sous la publication, de nombreux fans ont tenu à le féliciter:

«AMPLEMENT MÉRITÉ ❤️🔥 Félicitations encore! Je vous aime d'amour depuis vos tout débuts et j'ai la gorge serrée à chaque chanson, chaque spectacle, chaque album, chaque note de votre musique qui entre dans mon cœur. ❤️ MERCI» – @stifini.g

«Je t’aime ❤️ je suis de tout cœur avec toi, vous!» – @tanya.joanny.gr

«Prends soin de toi pour nous revenir top shape dans vos prochains show!! Un gala c'est pas “si” important vs ta santé!! 😊» – @b0ushard

Un nouvel album attendu

En juillet 2022, le chanteur des Cowboys Fringants annonçait qu’il était atteint d’un cancer de la prostate.

Après un été marqué de quelques spectacles annulés, les Cowboys Fringants ont annoncé un report du reste de leur tournée en 2023 pour permettre à Karl Tremblay de se concentrer sur ses traitements et sur sa santé.

À la mi-octobre, Jean-François Pauzé annonçait qu’un nouvel album des Cowboys Fringants allait sortir avant la fin de 2023. Le populaire groupe a d’ailleurs partagé des photos de Karl Tremblay en plein enregistrement de son salon.