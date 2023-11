Grève du front commun: 17 000 grèvistes au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, près de 17 000 travailleurs de la santé et de l'éducation étaient en grève lundi matin comme leurs collègues d'ailleurs au Québec. Les piquets de grève avaient été érigés devant chacune des écoles primaires et secondaires, devant les cégeps et les établissements de santé.

«Le gouvernement est responsable de cette grève!», a lancé la coordonnatrice régionale de la CSN, Manon Tremblay.

Devant l'école primaire Félix-Antoine Savard de Chicoutimi, Bianca Verhelle n'aurait jamais pensé participer à sa toute première journée de grève, à peine deux ans après le début de sa carrière.

«Quand on débute un métier, on veut faire pour le mieux!, a-t-elle dit ce matin. Mais on n'a pas les récompenses qu'on mérite pour le travail qu'on fait.»

Le message du Front commun est partout le même, qu'il soit livré par les travailleurs de la santé ou de l'éducation. Premièrement: offres salariales insuffisantes.

«Pendant la pandémie, on était des héros, là on est des zéros», a commenté Robin Laforest, qui travaille à l'entretien ménager à l'hôpital de Chicoutimi.

«Au moins, qu'on ne sorte pas appauvri!, a réagi le président du syndicat des professionnels de l'éducation du cégep de Chicoutimi, Rémi Fortin. Depuis la première offre du gouvernement en janvier, on est encore à des coupures.»

«Des membres au bas de l'échelon salarial doivent cumuler deux emplois pour arriver, et d'autres doivent faire appel aux banques alimentaires. Ce n'est pas normal!», s'est exclamée Sandra Brassard de la CSQ Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«Le gouvernement nous dit qu'il n'a pas d'argent pour nous, mais il en a pour les projets comme les usines de batterie, a déploré Manon Tremblay. C'est pour ça que son 10,5 % est nettement insuffisant.»

Deuxième partie du message: le maintien du réseau public doit être prioritaire, selon les syndicats.

«C'est une question de choix, a martelé Sandra Brassard. Choisissons d'investir dans le réseau public pour garder notre personnel.»

«Le privé fait de meilleures offres aux employés, ce qui détériore les services publics», a constaté Roxanne Simard, la présidente régionale de l'APTS.

«On égrène le système public parce qu'on néglige les conditions de travail, a relevé Édith Ouellet, employée à la DPJ depuis 1989. C'est pourtant une richesse collective, notre réseau social!»

«Les classes sont tellement mal composées qu'on a perdu 15 enseignants d'expérience depuis le mois de juin, a relaté le président du syndicat de l'enseignement des Rives-du-Saguenay Jean-François Boivin. On n'a jamais vu ça, des employés qui désertent comme ça.»

Troisième message: de meilleures conditions favoriseraient le recrutement dans des régions plus éloignées.

«Pourquoi les gens des régions éloignées n'auraient pas droit aux mêmes services?», a questionné la représentante nationale de l'APTS, Karine Ferland.

Le Front commun a déjà annoncé trois autres journées de grève, du 21 au 23 novembre prochain. Mélanie Brassard, enseignante au primaire depuis 28 ans, est consciente des inconvénients pour le reste de la population.

«Désolée, mais c'est un mal nécessaire pour faire avancer la profession», a-t-elle conclu.