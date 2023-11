Alors que l’opposition à la Ville de Montréal réclame sa démission, la présidente du comité exécutif et ex-présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), Dominique Ollivier, est venue défendre son intégrité lundi à l’émission «La Joute».

«Je suis une personne rigoureuse et honnête qui ai toujours travaillé à l’intérieur des cadres et des normes qui étaient donnés», a-t-elle déclaré.

Mme Ollivier se trouve dans l’eau chaude en raison de certaines dépenses, notamment de coûteuses missions à l’étranger, effectuées par l’OCPM alors qu’elle en était la présidente.

Celle-ci affirme comprendre le questionnement de nombreux Montréalais face à ces voyages aux frais des contribuables, mais soutient que ceux-ci étaient justifiés.

«On fait des relations internationales à la fois pour voir les meilleures pratiques dans le monde pour s’en inspirer. C’est un peu comme de la recherche et du développement. On prend les succès d’ailleurs et on dit : " comment on les implante chez nous?"», soutient-elle.

Dominique Ollivier clame que la mission de l’OCPM est notamment de mettre en place les meilleures méthodes de consultation des citoyens.

«Pour pouvoir faire participer le monde, ce n’est pas juste de mettre une table et de dire : ‘’je vous écoute.’’ [...] Il faut mettre des méthodes», affirme-t-elle.

L’une des missions pointées du doigt dans le reportage de J.E de vendredi dernier, est un périple à Amsterdam, Paris, Lyon et Londres, suivi d’un second au Mozambique, en avril et mai 2016. Le coût total de ce voyage a été de 23 496$.

Au cours de ce voyage, Dominique Ollivier et son ex-partenaire d’affaires Guy Grenier ont notamment partagé un souper d’huîtres à 347$ pour l’anniversaire de celui-ci.

L’ex-présidente de l’OCPM estime que ce repas n’était pas déraisonnable à l’époque, mais admet que les choses ont changé depuis 2016.

«J’avoue, avec le recul, que je n’aurais peut-être pas fait le même choix aujourd’hui», indique-t-elle.

«Ce que la pandémie nous a appris, c’est qu’on peut faire du télétravail, qu’on peut faire des choses autrement et qu’on peut utiliser des Zoom. C’est sûr que si j’étais aujourd’hui présidente de l’office, je ferais probablement des choix différents», mentionne Mme Olivier.

Cette dernière est d’avis qu’il faut remettre en question les règles entourant les dépenses de l’OCPM, qui reçoit 3 millions de dollars par an provenant de l’argent des contribuables.

«Il n’y a pas de contrôle direct de l’OCPM par l’administration municipale», admet-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.