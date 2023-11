Jean-Sébastien Girard sur l’acceptation de son homosexualité: «Je me disais, soit je le dis, soit je me suicide»

C’est une entrevue télévisée de Janette Bertrand avec un jeune homme gai et son père qui a empêché Jean-Sébastien Girard de commettre l’irréparable à l’âge de 18 ans.

«J’aimerais retrouver un jour ce jeune homme-là pour le remercier», a confié l’humoriste et animateur à Marie-Claude Barrette, au balado Ouvre ton jeu.

«Lorsque je l’ai vu à Janette tout court, je me suis demandé: pourquoi cet homme de son âge, gai, épanoui et bien dans sa peau est heureux et à la télé et pas moi? J’ai ensuite ressenti une urgence de devoir le dire à ma mère. La nuit d’avant, je me disais que j’avais deux options: soit je le dis, soit je me suicide», ajoute l’artiste aujourd'hui âgé de 48 ans, qui cachait et refusait jusqu’alors son homosexualité.

«Un garçon pas comme les autres»

En expliquant à sa maman qu’il avait «quelque chose d’épouvantable» à lui annoncer, «pire que tout ce qu’elle pouvait imaginer», celle-ci s’est retrouvée soulagée d’entendre son secret, dont elle se doutait depuis longtemps.

«Petit, j’avais fait le choix de ne jamais le dire à personne de toute ma vie. Pour moi, c’était une faille. J’étais défectueux. Il y avait quelque chose de “sale”. Je ne voulais pas, je refusais cela dans ma vie d’enfant et d’adolescent», poursuit l’humoriste, qui a baptisé son spectacle Un garçon pas comme les autres.

L’homme de radio craignait que sa mère – avec qui il vit toujours une relation fusionnelle – le voie de manière différente.

«J’avais honte face à ma mère. Je me disais: elle va me regarder comme un gai, pas comme son fils. Car moi-même j’avais des préjugés à l’égard des homosexuels, je jugeais les stéréotypes», révèle l’ambassadeur d’Iterligne, un service d'écoute, d'intervention et de sensibilisation pour la communauté LGBTQ+. Évidemment, il n’en fut rien.

Il souligne que les suicides de jeunes homosexuels surviennent toujours à notre époque et confirme avoir entendu de nombreux témoignages en ce sens sur la ligne d’écoute d’Interligne.

«En 2023, il y a encore des actes de suicide. Il suffit d’aller lire les commentaires sous une nouvelle de ce genre pour se rendre compte que cela est encore bien présent, et pour comprendre la réalité de ces gens», déplore celui que le théâtre a aidé à s’exprimer et à s’extérioriser.

Une anxiété généralisée

Jean-Sébastien Girard confie également être une personne extrêmement anxieuse. Son hypocondrie est d’ailleurs l’une des manifestations de son anxiété généralisée.

En plus d’avoir également développé de l’hypocondrie pour les gens qu’il aime, l’humoriste explique avoir du mal à se projeter dans l’avenir; il trouve difficile de planifier ne serait-ce qu’un voyage dans un futur rapproché.

Le fait de vieillir l’angoisse: le passage des années venant avec les tests de dépistage, les statistiques et de plus amples possibilités de maladies.

«L’hypocondrie, on fait souvent des blagues avec cela. Moi le premier, j’utilise beaucoup cela comme ressort comique à la télévision, à la radio, parce que c’est drôle, les réflexions que les hypocondriaques ont. C’est rigolo, mais il y a une vraie détresse qui est reliée à cela. C’est envahissant. C’est dans ma nature et je serai toujours un hypocondriaque», raconte-t-il.

— Vous vivez de la détresse ou avez des pensées suicidaires? Vous pouvez contacter les intervenants d'Interligne en ligne à cette adresse: https://interligne.co/

