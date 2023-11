L’opposition de Montréal réclame le départ de la numéro 2 de Valérie Plante

Le chef de l’opposition, Aref Salem, a réclamé lundi que la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, soit retirée de ses fonctions.

«Mme Dominique Ollivier, ancienne présidente de l'OCPM, doit être retirée de son poste de présidente du comité exécutif de l'administration Plante. Elle n'a plus la crédibilité nécessaire pour être la gardienne des finances des contribuables montréalais», a réagi M. Salem, dans la foulée des révélations de notre Bureau d’enquête.

Inacceptable que des dirigeants de l'OCPM se paient des voyages et des restaurants de luxe aux frais des Montréalais·es. Il est clair que la présidente de l’organisme n’a plus la confiance des citoyen•nes. Je demande son congédiement. 1/2 #polmtl https://t.co/jq9v0VjvFu — Aref Salem (@arefsalem) November 6, 2023

Depuis quelques jours, nous révélons de nombreuses dépenses douteuses des dirigeants de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), dont plusieurs réunions de travail dans de bons restaurants et de nombreux voyages aux quatre coins du monde. Cet organisme doté d’un budget de trois millions de dollars est entièrement financé par la Ville de Montréal.

Par exemple, Mme Ollivier, qui a été présidente de l’organisme de 2014 à 2021, a partagé un repas à 347$ dans un bar à huîtres de Paris pour célébrer l’anniversaire de son ex-partenaire d’affaires Guy Grenier, aux frais des contribuables.

Après son passage à l'OCPM, Dominique Ollivier s'est jointe au parti de Valérie Plante. Elle est depuis novembre 2021 la présidente du comité exécutif, soit la responsable des finances de la Ville de Montréal et du budget.

«Elle est la gardienne de nos taxes, rappelle Aref Salem. Quand Mme Ollivier nous demande de couper 115 M$ dans le budget de la Ville et qu’on voit ses dépenses, je me demande si elle peut bien gérer de l’argent public.»

Le chef de l’opposition juge que Valérie Plante doit expliquer aux Montréalais si elle a toujours confiance en sa numéro 2.

Nos révélations visent également l'actuelle présidente de l'OCPM, soit Isabelle Beaulieu, une amie de Mme Ollivier.

«Il est clair que la présidente de l’organisme n’a plus la confiance des citoyen.nes. Je demande son congédiement», a martelé le chef de l’opposition.

Dans les conditions de travail de Mme Beaulieu, qui ont été adoptées par le conseil municipal en 2022, il est prévu que les élus puissent mettre fin à l’emploi de la présidente sans indemnité «pour une faute grave».

Le chef de l’opposition juge particulièrement troublant le «copinage» entre les hauts dirigeants de l’OCPM, faisant référence aux liens d’affaires et d’amitié entre Mme Ollivier, l’actuel secrétaire général Guy Grenier et l’actuelle présidente Isabelle Beaulieu.

L'affaire a même fait réagir à Québec. «Il serait tout à fait justifiable que l’OCPM soumette ses administrateurs à davantage de contrôle, il en va de sa crédibilité auprès de la population, a réagi Etienne Grandmont, porte-parole de Québec solidaire en matière d’affaires municipales. Un meilleur contrôle des dépenses non essentielles comme les voyages et les restaurants n’affecterait en rien l’indépendance de l’office de consultation. »

-Avec la collaboration d'Antoine Robitaille

Dans la foulée des révélations du Bureau d’enquête: ⁦⁦@OCPMontreal⁩ suspend temporairement tous les voyages et renforce la surveillance de des activités de représentation. D’autres détails à venir. ⁦@tvanouvelles⁩ https://t.co/p8Y1KRvPku — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) November 6, 2023

