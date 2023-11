Lotto Max: de tout petits rêves pour un gigantesque magot

Un couple de retraités de l’Estrie a du mal à réaliser qu’il vient de gagner 55 millions de dollars au Lotto-Max, lui qui prévoit réaliser des rêves plutôt simples.

« Je suis allé faire vérifier le billet, ça disait 55 millions, mais je ne le croyais pas », a expliqué lundi lors d’une conférence de presse Jean Larocque, qui a remporté le gros lot du tirage de l’Halloween.

Ce retraité qui réside à Coaticook s’est ensuite empressé d’aller voir sa conjointe, qui était en train de faire des biscuits écossais à l’avoine pour lui annoncer qu’ils avaient gagné le gros lot, a-t-il raconté. Mais cette dernière a aussi eu du mal à croire celui qui est réputé pour être un grand blagueur.

Photo fournie par Loto-Québec

« Il est devenu un peu blanc, s’est mis à trembler et à transpirer alors je me suis demandé ce qu’il se passait et là, on a vérifié au moins quatre fois le ticket », a ajouté Catherine Ennis, sa conjointe des 40 dernières années.

Et pour s’assurer de ne pas perdre son précieux ticket, le grand gagnant a même dormi avec.

« J’ai vérifié plusieurs fois qu’il était encore bien là », a-t-il affirmé, en avouant avoir le vertige lorsqu’il pense à la taille du gain.

« On espère que ça ne changera pas trop notre vie », a confié Mme Ennis.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Rester simple

Le couple, qui avait une clinique dentaire, a avoué ne pas avoir beaucoup dormi ou mangé dans les derniers jours. Après réflexion, ils ont décidé qu’il garderait une vie simple.

« On n’a jamais fait d’achat sans y avoir pensé une couple de semaines », a soutenu le nouveau multimillionnaire, qui ne tentait sa chance que de temps en temps à la loterie.

« On a toujours eu une seule voiture, donc on s’est dit qu’on pourrait peut-être en acheter une deuxième. Mais nous ne sommes pas encore sûrs », a confié sa femme.

Le couple prévoit surtout faire plaisir à leurs proches et donner à des organismes qu’ils ont déjà ciblés. Ils ont toutefois préféré ne pas dire lesquels recevraient un don.

À la pêche

Et pour fêter, tout de même, ce gros lot, M. Larocque pense aller passer quelques jours les pieds dans l’eau d’une rivière en Écosse, où les cours d’eau sont réputés pour être très beaux.

« Je vais aller à la pêche à la mouche. Je me suis initié à ça quand j’ai commencé ma retraite il y a trois ans. Je n’ai pas attrapé une truite encore, c’est vous dire à quel point je suis chanceux », a-t-il lancé en souriant.

Ce dernier a aussi déjà consulté un planificateur financier histoire de ne pas être dépassé.

« Tout est organisé, c’est le fun, je n’ai plus à y penser », a raconté M. Larocque.