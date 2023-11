Mission secrète: des soldats américains se mettent à halluciner des fantômes

Plusieurs soldats américains qui ont combattu l’État islamique en Syrie et en Iraq ont développé de mystérieux problèmes mentaux et physiques après leur déploiement secret entre 2016 et 2017.

Certains d’entre eux ont commencé à avoir des hallucinations, et même jusqu’à voir des fantômes selon les témoignages récoltés par le New York Times.

Les membres d’un bataillon d’artillerie du Corps des Marines des États-Unis (USMC) auraient tué beaucoup d’ennemis lors de leur mission secrète au Moyen-Orient.

Selon les histoires des soldats, ces nombreuses victimes seraient revenues pour les hanter.

Regard aussi noir et lourd que du pétrole

Javier Ortiz, l’un de des artilleurs, a raconté au journal américain qu’il aurait vu le fantôme d’une fille morte dans sa cuisine. Elle aurait été toute pâle et couverte de poussière, comme si elle avait été frappée par une explosion.

Le jeune homme de 21 ans aurait ensuite essayé d’allumer et d’éteindre la lumière pour faire disparaître l’intrus dans son appartement, mais elle serait restée sur place, le fixant avec son regard aussi noir et lourd que du pétrole.

M. Ortiz sait que les nombreux obus qu’il a tirés avec son groupe ont fait des centaines de morts et aujourd’hui il pense que ces hallucinations sont la revanche de ces victimes.

«Il y a quelque chose dans ma chambre!»

Ce jeune soldat n’est cependant pas le seul à avoir eu des séquelles après cette mission secrète.

Quelques jours après cet incident, à la caserne militaire non loin de l’appartement du premier soldat, un autre jeune marin de 22 ans, Austin Powell, se serait présenté en pleurs à la porte de son voisin criant: «il y a quelque chose dans ma chambre! J’entends quelque chose dans ma chambre!»

Son voisin, le lance caporal Brady Zipoy, aurait ensuite fouillé la chambre du soldat en panique et n’aurait rien trouvé. «C’est correct, j’ai aussi des problèmes du genre», aurait-il dit pour consoler son frère d’armes.

«Nous irons voir le docteur, nous irons chercher de l’aide», aurait-il ajouté.

Ce dernier aurait également vécu une expérience étrange le jour précédent. Le lance caporal de 20 ans aurait tenté d’attacher ses bottes avant d’être frappé par une avalanche d’émotions incontrôlables. Un épisode bizarre auquel le jeune homme n’aurait pas d’explication.

Itinérance et suicide

Une enquête du New York Times a dévoilé que plusieurs soldats parmi les troupes qui ont été déployées pour bombarder l’État islamique en 2016 et en 2017 sont retournés aux États-Unis avec des conséquences importantes.

Plusieurs seraient pris avec des cauchemars, des crises de panique, des dépressions et, comme dans le cas de M. Ortiz, des hallucinations.

Le journal a également découvert que quelques-uns de ces soldats ont eu de la difficulté à se réadapter à leur ancienne vie. Certains se sont retrouvés en situation d’itinérance et un nombre alarmant d’anciens militaires se seraient suicidés, ou auraient essayé.

Même après avoir fait plus de 40 entrevues de ces anciens artilleurs, le New York Times affirme que les autorités militaires américaines ne savent toujours pas ce qui a mal tourné dans cette mission secrète.