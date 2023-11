«On ne demande pas la Lune!» l’ex-juge qui veut sauver son comptoir Desjardins ne laissera pas tomber

Client de Desjardins depuis l’âge de 8 ans, un ex-juge de 74 ans monte aux barricades pour empêcher la fermeture d’un centre de services Desjardins à Berthier-sur-Mer, un village qui a pourtant vu sa population augmenter au cours des dernières années.

Pierre Blais juge que Desjardins est en train de travestir son rôle de proximité auprès des citoyens dans la municipalité située sur le bord du fleuve, à 15 km de Montmagny et à 40 km de Québec.

«Desjardins a commencé par des petits comptoirs dans des maisons. C’est là que j’allais porter mes 3-4 piastres qu’on ramassait à l’école. J’étais secrétaire de la Caisse pop», raconte M. Blais en entrevue sur LCN.

Le Mouvement Desjardins s’est ensuite étendu partout sur le territoire, au Québec et en Ontario.

«Il y en avait partout et les gens étaient fiers de ça», ajoute l’ex-juge à la tête du mouvement citoyen.

Il considère que la Coop est en train de devenir comme les banques, en laissant tomber le service de proximité.

Incompréhensible

«On avait une petite caisse avec une quinzaine d’heures ouvrables par semaine. Ça leur coûte à peu près 5000-6000 piastres par année! C’est pas des farces! Alors que la Caisse régionale de la MRC a fait 3 millions de dollars en profits l’année passée! Pourquoi ils font disparaître ça? Les gens sont furieux», ajoute M. Blais.

Pierre Blais n’a pas l’intention de fermer son compte, «je ne leur ferais pas ce plaisir-là», dit-il toujours convaincu.

«Peut-être qu’ils vont changer d’idée aussi... Peut-être que M. Cormier et les gens ailleurs dans l’institution vont réfléchir et vont dire que maintenir un service de proximité.. Ce n’est peut-être pas si bête finalement! Ça leur coûte des peanuts garder les services. On a besoin du service, besoin d’un guichet automatique et d’avoir un accès. On ne demande pas la Lune! On demande quelque chose de simple», insiste-t-il.

Centres de services Desjardins au Québec et en Ontario

2015: 1122

2020: 859

2021: 790

2022: 724