Première journée de grève en Mauricie-Centre-du-Québec

Quelque 25 000 travailleuses et travailleurs ont manifesté en Mauricie-Centre-du-Québec en cette première journée de grève du secteur public.

Les manifestants étaient particulièrement nombreux et bruyants tôt lundi matin devant les bureaux de Sonia Lebel, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard.

«Les mouvements que Mme Lebel a faits aux tables de négociations, en fait, c'est de retirer quelques reculs qu'elle avait mis. C'est certain qu'on n'ira pas vers des reculs. On veut un employeur de choix, on veut des meilleures conditions de travail», a détaillé Pascale Leclair-Gingras, porte-parole APTS Mauricie-Centre-du-Québec.

Pour l'enseignante au primaire Audrey Brosseau-St-Germain, les raisons d'être sur la ligne de piquetage sont claires.

«Les conditions sont terribles. Nos salaires sont dérisoires. On parle d'une offre de 9 % et ils ont augmenté de 1 %. C'est un peu de rire de nous», a-t-elle affirmé.Le milieu de la santé a aussi subi les impacts de la grève. «Il faut accepter, malheureusement, un certain ralentissement des activités. Je pense que ça vient avec la grève et c'est normal. Sinon, les soins les services essentiels sont donnés à la population», a précisé Antranik Handoyan, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques au CIUSSS-MCQ.

Sur les réseaux sociaux, la présidente du Conseil du trésor Sonia Lebel a affirmé que «les moyens de pression utilisés par les syndicats leur appartiennent. Mais s'ils sont insatisfaits de la 4e offre du gouvernement, ils doivent déposer une contre-offre constructive en bonne et due forme.»

Pas question, répondent les syndicats. Leur demande est claire: ils veulent des augmentations salariales au-dessus de l'inflation, soit d'environ 20 %. «Contrairement au gouvernement, je suis désolée, nous on ne joue pas de "game" de proposition, de contre-offre. On a demandé leur juste part aux salariés du secteur public, puis c'est ça qu'on doit avoir», a commenté Pascal Bastarache, porte-parole CSN Mauricie-Centre-du-QuébecAlors que trois autres journées de grève, cette fois des journées complètes, s'annoncent pour les 21-22 et 23 novembre, les syndicats ne craignent pas que l'appui de la population s'effrite.

«On a fait un sondage en front commun indépendant et les Québécois nous disaient qu'à 75 %, l'amélioration des conditions de travail dans les services publics, ça avait un impact positif sur les services offerts», a avancé le porte-parole CSQ Mauricie-Centre-du-Québec, Stéphan Béland.

Ce sont également les échos entendus auprès de parents venus porter leurs enfants en milieu de journée à l'école Marie-Leneuf, qui promettent de soutenir les manifestants au cours des prochaines semaines. Reste à voir si les appuis vont demeurer aussi fort, alors que le front commun a en poche un mandat de grève générale illimitée.