Rares discussions Chine - États-Unis sur la régulation de leur arsenal nucléaire

Les États-Unis et la Chine ont tenu lundi des discussions sur le contrôle des armes nucléaires, une nouvelle étape diplomatique entre les deux puissances avant une rencontre entre leurs dirigeants attendue la semaine prochaine.

Ces échanges, les premiers du genre depuis la présidence de Barack Obama, surviennent alors que Washington s'est inquiété récemment d'un renforcement accéléré de l'arsenal nucléaire de Pékin.

Aucun progrès concret n'est attendu à l'issue de ces discussions, qui font suite à la visite fin octobre à Washington du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

«Nous avons toujours appelé la Chine à s'engager véritablement sur la question de la régulation des arsenaux et de la réduction des risques stratégiques», a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État américain Vedant Patel.

Il s'agit de «poursuivre les efforts visant à gérer la relation (entre les deux pays) de manière responsable et à s'assurer que la compétition ne dégénère pas en conflit», a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden pourrait rencontrer son homologue chinois Xi Jinping la semaine prochaine à San Francisco en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique). La réunion n'a pas été confirmée par Pékin.

La Chine disposait de «plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023» et est en voie d'en avoir «probablement plus de 1.000 d'ici 2030», un rythme plus rapide qu'estimé auparavant, selon un rapport du Pentagone diffusé mi-octobre.

Les États-Unis possèdent environ 3.700 têtes nucléaires et la Russie 4.500, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, selon qui Pékin en compte 410.