Russell Brand accusé d'agression sexuelle sur le tournage d'«Arthur, un amour de Milliardaire»

Russell Brand fait face à un nouveau procès pour agression sexuelle intenté par une figurante de son film de 2011, Arthur, un amour de Milliardaire.

• À lire aussi: Nouvelle accusation d'agression contre Russell Brand

• À lire aussi: Accusé de viol, Russell Brand remercie ses fans pour leur soutien

Dans sa plainte déposée à la Cour suprême de l'État de New York, la femme qui est restée anonyme, affirme que l'humoriste « semblait ivre, sentait l'alcool et transportait une bouteille de vodka sur le plateau » avant l'agression présumée du 7 juillet 2010. Elle affirme que l'acteur de 48 ans s'est exposé à elle en public et l'a agressée plus tard le même jour dans une salle de bain en la forçant à lui faire une fellation alors qu'« un membre de l'équipe de production gardait la porte de l'extérieur ».

La plaignante poursuit également Warner Bros Pictures et d'autres sociétés impliquées dans la production du film, qui a été en grande partie tourné à New York. « Je me suis sentie utilisée et maltraitée. Dégoûtant est le seul mot. J'avais l'impression d'être utilisée, que j'étais juste un objet pour satisfaire son excitation momentanée », a-t-elle déclaré au Sunday Times.

Dans les documents judiciaires, elle explique qu'elle « a souffert et continue de souffrir d'embarras, de honte et d'une peur extrêmes » à la suite de l'attaque présumée. Elle a décidé de garder l'anonymat car elle travaille toujours comme actrice et craint d'être harcelée par les fans de l'ancien comique, dont la chaîne YouTube à tendance complotiste compte plus de six millions d'abonnés.

La plainte a été déposée au tribunal vendredi (3 nov. 23) en vertu de l'Adult Survivors Act de New York, qui permet aux victimes présumées d'agressions sexuelles pour lesquelles le délai de prescription a expiré d'intenter une action au civil entre le 24 novembre 2022 et le 24 novembre 2023.

Russell Brand n'a pas immédiatement répondu publiquement au procès, mais a démenti les précédentes accusations de viol et d'agression sexuelle portées à son encontre par quatre femmes, à la suite d'une enquête conjointe du Sunday Times et de l'émission Dispatches de Channel 4. La police britannique a déclaré qu'elle enquêtait sur les plaintes déposées contre lui, mais cette plainte à New York est la première à être portée officiellement devant la justice.