Sondage: le PQ loin devant la CAQ dans la région de Québec

Près de 36% des gens de Québec voteraient pour le Parti Québécois si des élections avaient lieu aujourd’hui, selon un récent sondage Segma commandé par la formation indépendantiste. Au deuxième rang, la CAQ traîne loin derrière avec 23% des appuis.

«Ça confirme à l’échelle régionale ce qu’on a vu avec l’élection partielle de Jean-Talon», explique le directeur de la firme Segma, Marc Bouchard, qui était autrefois un employé du PQ. «Ce n’était pas qu’un effet Jean-Talon.»

Le Parti conservateur arrive quant à lui en troisième position avec 19% des intentions de vote, suivi de près par Québec solidaire à 17%. Hors jeu, les libéraux récoltent un famélique 3% des appuis.

Les indécis sont toutefois nombreux, alors que plus d’un répondant sur cinq (21%) n’a donné son appui à aucun parti. Avant la répartition des indécis, le PQ mène à 28%, devant la CAQ, qui se trouve à 18%.

Ce résultat s’explique en partie par la forte proportion des 55 ans et plus (40,5%) et des 65 ans et plus (56,6%) qui appuient le parti de Paul St-Pierre Plamondon.

Lutte à deux

Selon M. Bouchard, ce sondage est avant tout la confirmation que le PQ et la CAQ sont engagés dans une lutte à deux à Québec.

En effet, les électeurs du PQ ont principalement pour deuxième choix la CAQ (32%) et QS (25%), alors que ceux de la CAQ se tourneraient principalement vers le parti de Paul St-Pierre Plamondon. Fait intéressant, près de la moitié des électeurs de Québec solidaire dans la région de Québec ont pour deuxième choix le PQ (49,3%).

Sur la Rive-Sud, où l’échantillon est plus modeste avec seulement 120 répondants, c’est plutôt une lutte à trois qui se dessine, alors que le PQ (33,5%), la CAQ (24,4%) et le PCQ (25,6%) se situent tous les trois dans la marge d’erreur pour cette portion du sondage (8,9%).

Troisième lien

L’enquête montre également que la confiance des gens de Québec envers François Legault sur la question du troisième lien est sérieusement entamée, alors que près de sept électeurs sur dix (69%) ne se fient plus à sa parole, contre 27% qui disent toujours lui faire confiance.

«Le troisième lien est devenu un enjeu lose-lose pour François Legault, pour parler en bon français. Peu importe ce qu’il dit à ce sujet, les gens ne lui font pas confiance. Alors si j’avais à donner un conseil à François Legault, ce serait de changer de sujet», a affirmé M. Bouchard.

Le sondage a été mené par téléphone filaire et cellulaire auprès de 600 répondants dans la RMR de Québec, du 16 au 27 octobre 2023. La marge d’erreur maximale est de +/- 4%.

