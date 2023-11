Sondage de mi-mandat: baisse marquée du taux de satisfaction envers Marchand

En pleine crise autour du projet de tramway porté par le maire de Québec et dans un contexte économique difficile, la cote de popularité de Bruno Marchand a chuté et près de la moitié des citoyens souhaitent un changement à la mairie.

Des voyants rouges s’allument sur le tableau de bord de M. Marchand. Il y a à peine un an, il faisait le plein d’appuis, à un niveau comparable à celui de son prédécesseur, Régis Labeaume, alors que 67% des citoyens se disaient satisfaits de son travail.

Ce chiffre a plongé à 47%, selon un nouveau sondage Léger-Le Journal. «C’est une baisse assez importante depuis l’an passé», signale Cyntia Darisse, vice-présidente Québec chez Léger.

M. Marchand rallie maintenant 47% d’insatisfaits. Le niveau de confiance a aussi dégringolé, passant de 69% à 45%.

Pour couronner le tout, près d’un citoyen sur deux veut du changement à la mairie (48%), contre 29% qui souhaitent que M. Marchand reste en place.

«Morosité»

Ces résultats sont liés au «contexte de morosité», selon Christian Bourque, vice-président chez Léger, et s’expriment particulièrement chez les 35-54 ans, notamment les hommes, un groupe plus enclin à être «en colère», notamment en raison de la vie qui coûte cher.

Mais le projet de tramway, que porte le maire, est «indissociable» de ces résultats, analyse M. Bourque.

«Il y a cette perception que le porteur de ballon du grand projet du tramway, c’est le maire. Et si on n’est pas content, on blâme le maire.»

Le sondage a été réalisé du 19 au 26 octobre, soit avant les dernières révélations sur l’explosion des coûts du tramway et le plan B à 8,4 G$ proposé par Bruno Marchand, mais alors que le mégaprojet était déjà malmené dans l’opinion publique.

L’appui au tramway est d’ailleurs le même que celui mesuré dans un sondage Léger commandé récemment par la Ville de Québec, soit de 36%.

Pas des intentions de vote

Le sondeur avise qu’il ne faut pas conclure qu’une volonté de changement se traduira en intentions de vote. À mi-mandat, c’est trop tôt pour déterminer où ira le choix des électeurs, dit Léger.

Le sondage démontre d’ailleurs que le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, ne réussit pas à tirer son épingle du jeu ni à tabler sur les insuccès du maire. À peine 27% sont satisfaits de son travail et 48% en sont insatisfaits. Le quart des répondants ont refusé de répondre ou ont dit ne pas savoir.

Dossiers prioritaires

Pour la première fois, les trois dossiers prioritaires pour les citoyens sont tous liés à l’économie: le logement, les finances de la Ville et les taxes, indique Christian Bourque. En revanche, «même si on parle juste de ça», le transport collectif ne se retrouve pas dans le peloton de tête.

D’autre part, les gens de Québec sont généralement fiers de leur ville, surtout les plus âgés. Cette fierté fléchit chez la tranche des 35-54 ans, qui sont aussi moins nombreux à trouver que les choses vont bien. «Il y a quelque chose à Québec avec les 35-54 ans, qui sont plus moroses, plus pessimistes», souligne M. Bourque.

MÉTHODOLOGIE

Sondage web réalisé par Léger auprès de 500 répondants de Québec du 19 au 26 octobre 2023. Il a une marge d’erreur de 4,4 % 19 fois sur 20.

