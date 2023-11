[EN IMAGES] «On vit un cauchemar»: un poste de commandement est établi à Québec pour retrouver Jessy Duchesneau, 19 ans

La famille de Jessy Duchesneau, introuvable depuis la sortie des bars tôt samedi matin, s’inquiète de la disparition du jeune homme de 19 ans qui était venu faire la fête à Québec.

• À lire aussi: Mystérieuse disparition à Québec: un jeune homme de 19 ans manque toujours à l’appel

Jessy Duchesneau a été aperçu pour la dernière fois sur les images d’une caméra de surveillance vers 3h samedi matin sur la rue Saint-Jospeh au coin de la rue Caron. Il venait de sortir du bar Midnight Blue dans le quartier Saint-Roch.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) y a d’ailleurs établi lundi matin un poste de commandement à l’endroit.

«On vit un cauchemar», a expliqué Alain Duchesneau, l’oncle du disparu.

Fêter avec des amis

Jessy a quitté son domicile de Paspébiac, en Gaspésie, pour venir faire la fête durant la fin de semaine à Québec.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Il s’est rendu avec sa voiture à Rimouski pour rejoindre deux amis. Ils ont ensuite pris la voiture d’un des deux pour venir à Québec», explique la cousine du disparu, Ariane Duchesneau.

Jessy n’était plus avec ses deux amis lorsqu’il a été vu pour la dernière fois. Il devait d’ailleurs aller passer la nuit chez l’un d’eux.

Selon ses proches, les amis n’auraient averti la police que vers 16h samedi, ce qui soulève des questions chez la famille.

Toujours selon ses proches, la police aurait été en mesure de localiser que son cellulaire se trouvait près de la gare du Palais à 9h30 samedi.

Fournie par le SPVQ

Le SPVQ n’a cependant pas voulu valider ces informations, «tant que M. Duchesneau n’a pas été localisé», a expliqué David Poitras du service de police.

«La seule hypothèse qu’on peut balayer est celle que M. Duchesneau est parti de lui-même. Ce n’est pas une fugue d’une personne qui a voulu disparaître», affirme M. Poitras. Il ajoute que les deux amis de Jessy ont été rencontrés.

La mise en place du poste de commandement n’a pas permis de faire avancer l’enquête pour le moment.

Seul

«Il ne venait presque jamais à Québec, entre chums, tu ne laisses pas personne seul, estime Ariane Duchesneau. Ce n’est pas le genre non plus à se dissocier du groupe. Il va rester avec ses amis. On se demande s’il n’est pas arrivé quelque chose entretemps pour qu’il se retrouve seul.»

«Il aime fêter, oui, c’est ce n’est pas le genre à consommer de la drogue. Ce n’est pas son genre non plus de ne pas donner de nouvelles. S’il avait été en possession de ses moyens, il aurait trouvé une façon d’appeler, de donner des nouvelles à ses parents. Il parle pratiquement à sa mère à tous les jours. C’est pour cela qu’on trouve très bizarre de ne pas avoir de signe de vie», ajoute Mme Duchesneau.

Le contexte particulier actuel avec trois disparitions sur la rue Saint-Joseph depuis la fin octobre n’aide en rien à rassurer la famille.

«Un a été retrouvé, mais deux manquent toujours. Ça alimente notre inquiétude (...) Jessy c’est Jessy. Il n’avait pas de nouvelles fréquentations, pas de changement dans son comportement. C’est un bon vivant qui se met ami avec tout le monde», insiste Ariane Duchesneau au sujet de son cousin qui étudie au CFP Bonaventure pour devenir électricien.

Le SPVQ est cependant en mesure d’affirmer qu’il n’y a aucun lien entre la disparition de Jessy Duchesneau et les deux autres dans le même secteur.

Description

Jessy Duchesneau mesure 6’1” (1,86 m) et pèse 170 lb (77kg).

Il a la peau blanche ainsi que les cheveux et les yeux bruns. Le jeune homme portait un chandail noir, une chemise à carreaux noirs et blancs, un manteau brun avec mouton au niveau du col et des manches, ainsi qu’un pantalon bleu pâle et une casquette noire la dernière fois qu’il a été aperçu.

Le SPVQ demande aux personnes qui apercevraient M. Duchesneau de contacter le 911 pour une intervention immédiate.

Il est aussi possible de transmettre des informations de manière confidentielle en composant le 418 641-AGIR (2447) ou le 1 888 641-AGIR.

Le dossier en référence est le QUE-231104-301.