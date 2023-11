Antisémitisme: «ce qui commence par des paroles mène toujours à des actions»

La communauté juive a exprimé ses inquiétudes face à la hausse des actes antisémites ce mardi après-midi au lendemain où «un attentat à la bombe incendiaire» a été déclaré à la Fédération CJA et à la Congrégation Beth Tikvah dans l’ouest de Montréal.

«Ce qui commence par des paroles finit toujours par des actions», a annoncé aujourd’hui la vice-présidente du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), Eta Yudin, en conférence de presse à Montréal.

Alors qu’une hausse de 52% des crimes et incidents haineux envers la communauté juive avait été dénotée par le SPVM à la fin octobre, les évènements de la nuit dernière et les discours qui font l’éloge du terrorisme du Hamas lors de manifestations propalestiniennes ont exacerbé les craintes des citoyens juifs dans la métropole.

«Cette montée de haine dans nos rues est inquiétante», affirme la vice-présidente.

«On voit une importation du conflit, on voit des actions, des paroles, dans les rues de Montréal qui visent la communauté juive», explique-t-elle.

Mme Yudin a fait appel aux dirigeants politiques et à leurs concitoyens québécois «de se tenir debout» et de «mener le combat contre l’antisémitisme et la haine».

Surveillance accrue

La vice-présidente de la CIJA a répété lors de sa conférence de presse que son institut collabore étroitement avec le SPVM.

«Depuis le 7 octobre, on les a rencontré souvent, on a partagé des messages avec le chef de police de Montréal assurant qu’il y aura un présence et une visibilité accrue dans les lieux comme nos institutions, nos synagogues, nos écoles et les quartiers avec des grandes communauté juive.»

Mme Yudin affirme que les policiers ont été mis au courant des incidents qui se sont déroulés cette semaine et que ces derniers ont assuré qu’un plan était mis en place pour réagir dans le cas où de nouveaux évènements surviendraient.

Réaction du premier ministre

Le premier ministre Justin Trudeau a réagi aux incidents de la nuit dernière contre la communauté juive dans une déclaration sur X.

Les tentatives d’incendie criminel à la @FederationCJA et à la congrégation Beth Tikvah dans l’ouest de Montréal sont vraiment troublantes. L’antisémitisme est inacceptable et doit être condamné – et ce gouvernement continuera de combattre cette haine avec les communautés juives. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2023

Il indique que «les tentatives d’incendie criminel à la Fédération CJJA et à la Congrégation Beth Tikvah sont vraiment troublantes», ajoutant que «l’antisémitisme est inacceptable et doit être condamné».

Il affirme que son «gouvernement continuera de combattre cette haine avec les communautés juives».