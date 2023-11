Propos controversés de Charkaoui : une «incitation à la haine», dit François Legault

Le premier ministre François Legault a vivement dénoncé, mardi, les appels publics à la violence de l’imam controversé Adil Charkaoui.

«C'est de l'incitation à la haine, à la violence, et moi je suis contre ça. Je compte sur les policiers pour faire leur travail», a lancé M. Legault quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a pour sa part invité la population à porter plainte aux autorités policières, si elle juge qu’il s’agit de propos haineux. «Ce sont des propos qui sont choquants face au peuple juif», a-t-il souligné.

Lors d’une manifestation en appui à la Palestine, fin octobre, Adil Charkaoui a déclaré dans un discours à la foule en arabe: «Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs. Charge-toi des ennemis de Gaza. Dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n’exclue aucun d’eux».

Dans un autre discours deux semaines plus tôt, il avait également imploré que les ennemis des Gazaouis «soient recensés et tués sans qu’il en reste aucun».

L’imam controversé n’en est pas à ses premières frasques. Il a notamment été emprisonné pendant près de deux ans pour des liens présumés avec le groupe terroriste Al-Qaïda.

Un discours qui divise

Pour le député solidaire Haroun Bouazzi, le discours d’Adil Charkaoui nuit à la cause de la Palestine.

«J'en pense que c'est un pyromane dans notre société, que s'il voulait aider les populations palestiniennes... Et d'ailleurs, plus largement, sur les questions de l'islamophobie, c'est quelqu'un qui met plus le feu que quoi que ce soit d'autre dans cette société. Alors, évidemment, je n'ai aucune sympathie pour ce personnage et ce qu'il dit», a déclaré l’élu d’origine tunisienne.

Tout comme le PLQ et le PQ, il a invité la population à porter plainte aux autorités policières.

Selon cet ex-coprésident de l’Association des Musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, Adil Charkaoui multiplie les déclarations incendiaires afin de faire parler de lui dans les médias. «C’est très dommage parce que, effectivement, ça ne rassemble pas les gens derrière des causes justes», a commenté M. Bouazzi.

Le chef du Parti québécois a également dénoncé les propos de l'imam controversé: «Jamais, jamais, au Québec, on ne devrait accepter qu'on puisse inciter publiquement à la haine envers d'autres personnes. Et donc je demande aux autorités de faire un suivi là-dessus, dans la mesure où l'article 319 du Code criminel me semble assez clair», a déclaré Paul St-Pierre Plamondon.

«C'est inacceptable, pour ce qui est de M. Charkaoui, inacceptable. Totalement inacceptable», a renchéri le chef libéral par intérim, Marc Tanguay.

