Atelier de vélo de l'UQAM: les hommes exclus le mardi

Un atelier de vélo de l’Université du Québec à Montréal interdit l’accès aux hommes le mardi, une pratique qui soulève des questions et attire les critiques des étudiants.

Les responsables de l’atelier expliquent cette décision par le désir de créer un espace sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non binaires, bispirituels et intersexes.

Toutefois, tous les étudiants de l’UQAM doivent payer 1$ par session pour financer l’atelier et l’impossibilité pour les hommes d’y avoir accès le mardi pose problème.

«Ça me fâche parce qu’exclure un groupe de personnes, ça n’ouvre pas la porte à l’inclusion», dit un élève à notre journaliste Kevin Crane-Desmarais.

«C’est de la discrimination inverse», lâche un autre.

Une étudiante affirme toutefois que le choix d’interdire les hommes une fois dans la semaine en est un qui la sécurise.

«Quand j’ai commencé à venir à l’atelier, je trouvais que c’était plus sécurisant», dit-elle. «Pour beaucoup c’est intimidant quand on n’est pas habituées et c’est très masculin en général comme milieu.»

Les responsables de l’atelier n’ont pas voulu réagir.

Quant à elle, l’Université affirme qu’il «s’agit d’un choix du groupe étudiant de l’atelier qui est autonome» et qu’il est possible pour les étudiants «d’obtenir un remboursement de la cotisation d’un dollar».

La commission des Droits de la personne invite les gens qui se croient victimes de discrimination à porter plainte.