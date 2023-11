Culture Shawinigan en déficit: Bryan Perro pointé du doigt

L'organisation de Culture Shawinigan présente un budget déficitaire d'au moins 700 000 $. C'est ce qui a été rendu public mardi, visiblement par des membres du conseil d'administration, car ces documents sont normalement confidentiels.

Devant la nouvelle, le maire de Shawinigan a brisé le silence en compagnie des conseillères municipales Jacinthe Campagna et Josette Allard-Gignac qui font aussi parties du C.A. de Culture Shawinigan en tant qu'observatrices.

Michel Angers a affirmé vouloir aller au fond des choses et que pour y arriver, les grands moyens seront entrepris : une forme externe spécialisée sera embauchée pour faire la lecture des états financiers et, ainsi, comprendre comment Culture Shawinigan s'est retrouvé dans un tel état financier. Il a aussi mentionné que si l'organisation avait besoin d'aide financière au terme de la vérification, l'argent allait être disponible si les raisons du déficit sont valables.

Les deux observatrices ont ajouté pour leur part ne pas avoir été mises au courant de la catastrophe financière avant la fin du mois de septembre, date où le trou dans le budget était déjà énorme.

Quant à la confiance qui est accordée à Bryan Perro, les trois ont préféré s'abstenir, soulignant qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la nomination des membres.

Silence radio chez Culture Shawinigan

Pour l'organisation, pas question de donner plus de détails sur la crise actuelle. «Notre priorité absolue est de gérer cette situation de manière responsable et professionnelle et nous nous concentrons actuellement sur les solutions», a mentionné la présidente du C.A., Claire Pépin, par communiqué.

Bryan Perro se défend

Au-delà du déficit, plusieurs points sont reprochés au directeur général, Bryan Perro, qui est à la tête de l'organisation depuis huit ans maintenant. Sa gestion y est notamment critiquée.

Pour sa part, il réitère que toutes les décisions ont été approuvées par le conseil et qu'il n'a jamais agi seul sans avoir l'aval des membres pour mettre un projet en branle. Il ajoute aussi mal comprendre pourquoi il est le seul point du doigt dans cette histoire, lui qui était en vacances.

Les accusations sont assez graves pour que certaines personnes demandent la démission de M. Perro. Pour sa part, il a répondu qu'il allait prendre le temps d'assimiler la nouvelle avant de prendre une décision.

Il a aussi tenu à rappeler qu'en 2016, il avait réussi à ramener l'organisation sur le droit chemin après avoir présenté un déficit budgétaire de 600 000 $. Selon lui, il peut arriver qu’on voie de tels déficits dans le domaine de la culture.

Pour ce qui est des subventions du ministère de la Culture, Bryan Perro a affirmé qu'à la suite de la vérification des états financiers en cours, les montants d'argent seront ajustés, ce qui pourrait faire diminuer l'écart dans le budget.