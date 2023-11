Danny DeVito voulait faire une suite de Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger

Danny DeVito regrette de ne jamais avoir filmé une suite de Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger.

Dans une interview pour GQ, la star de Matilda a évoqué la possibilité de retrouver sa co-star pour une suite du film de 1988. « Arnold et moi voulons travailler ensemble. Nous avons raté l'occasion de faire Jumeaux 2, parce qu'il est devenu gouverneur, il aurait dû faire Jumeaux 2 au lieu de devenir gouverneur, a-t-il lancé avec humour. Maintenant, on a lancé un petit truc, un petit projet dont nous discutons. »

Lorsqu'on lui a demandé si leur prochain projet de collaboration était lié à Jumeaux, Danny DeVito a répondu : « Non, ce sont juste deux amis, deux gars, parce que nous passons de bons moments ensemble. Nous nous complétons de bien des manières. Je suis bien plus fort que lui. »

Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger prévoyaient de retrouver le réalisateur de Jumeaux, Ivan Reitman, pour une suite intitulée Triplets, cependant, le projet a été abandonné après la mort du cinéaste en février 2022. « Jason Reitman a littéralement arrêté le projet à la mort de son père, a déclaré Arnold Schwarzenegger au Hollywood Reporter en mai. Son père voulait vraiment le faire. Je voulais vraiment le faire. Danny DeVito voulait vraiment le faire. Nous avions le financement. Lorsque son père est décédé, Jason a déclaré: "Je n'ai jamais aimé l'idée" et il a mis ça de côté. »

Arnold Schwarzenegger a été le 38e gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Il a annoncé son retour au métier d'acteur quelques semaines après avoir terminé son mandat de gouverneur et est depuis apparu dans des films tels que Terminator Genisys, Terminator: Dark Fate, Le Dernier rempart et Expendables 2 et 3.