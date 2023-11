De l'intérêt pour une combinaison anti-coupure québécoise

Le décès tragique d'un joueur de hockey de la Ligue élite d'Angleterre a créé toute une commotion dans le monde du sport. Il y a un peu plus d'une semaine, l'américain Adam Johnson a reçu un coup de patin fatal à la carotide. Depuis cet accident, une entreprise de la région de Québec, qui met en marché une combinaison anti-lacération, est débordée d'appels.

Après avoir fait ses preuves avec une combinaison anti-coupure dans le monde du patinage de vitesse, l'entreprise Nagano Skate, fondée par les ex-Olympiens Éric Bédard et François Drolet, a mis le pied dans le monde du hockey il y a environ trois ans.

«On s'est dit, pourquoi pas emmené notre tissu anti-coupure dans le monde du hockey », s'est questionné le médaillé d'or Éric Bédard à l'époque.

La combinaison a été approuvée par la Ligue nationale de hockey en 2023. Seuls les Jets de Winnipeg ont démontré de l'intérêt avant le début de la saison actuelle, mais depuis le décès tragique de l'américain Adam Johnson dans la Ligue élite d'Angleterre, le téléphone n'arrête plus de sonner.

« On a beaucoup de communication avec plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey présentement, tout le monde en veut», explique Bruno Paradis-Bolduc, associé chez Nagano Skate.

Une douzaine d'équipes comme les Flames de Calgary, le Wild du Minnesota et les Kings de Los Angeles ont signifié leur intérêt, mais l’entreprise québécoise au aussi reçu des appels du Midget AAA, du junior majeur, de la Ligue américaine et de la Ligue de la Côte-Est.

« On est super contents que finalement notre produit qu'on avait pensé à développer il y a plusieurs années était prêt pour l'année 2023 et qu'il servira à protéger les tout-petits et les professionnels», se réjouit Éric Bédard.

La mort de Johnson, qui portait les couleurs des Panthers de Nottingham, pourrait bien créer un précédent dans le hockey professionnel. Le port du protège-cou y est facultatif, voire inexistant.

« C'est certain que pour les professionnels, c'est une question de confort. Ils sont habitués de jouer sans. Jusqu'ici, il n'y avait pas eu beaucoup d'événements tragiques, ils ne pensaient pas à en mettre», ajoute Monsieur Paradis-Bolduc.

