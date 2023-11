Dépenses douteuses à l’OCPM: une situation «préoccupante», dit la ministre Andrée Laforest

La ministre des Affaires municipales se dit troublée par les nombreuses dépenses à l'Office de consultation publique de Montréal révélées par notre Bureau d’enquête et envisage de modifier les lois qui régissent l’organisme.

• À lire aussi: Écouteurs à 900$, billets de hockey et nombreux déplacements en taxi... d'autres dépenses douteuses à l'OCPM

• À lire aussi: La mairesse Valérie Plante demandera à la vérificatrice générale de faire la lumière sur les dépenses à l’Office de consultation publique de Montréal

Andrée Laforest a réagi, en soirée lundi, aux nombreux reportages diffusés dans nos pages et à l’émission J.E sur les coûteuses missions à l’étranger et les dépenses aux restaurants des dirigeants de ce petit organisme financé à 100% par la Ville de Montréal.

«J’ai été troublée par les faits rapportés lors de l’émission J.E concernant l’Office de consultation publique de Montréal. Il s’agit d’une situation préoccupante, Mme Beaulieu et M. Grenier doivent s’expliquer», a commenté la ministre, au sujet de la présidente et du secrétaire général de l’institution.

Écoutez la rencontre politique avec Yasmine Abdelfadel et Marc-André Leclerc via QUB radio :

Comme annoncé hier par la mairesse Valérie Plante, la vérificatrice générale de Montréal a reçu le mandat d’examiner les pratiques de l’OCPM.

«Je m’engage à analyser rapidement les recommandations du rapport de la vérificatrice générale et n’hésiterai pas à faire les modifications législatives nécessaires», a assuré la ministre Laforest.