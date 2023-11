Disparition de Jessy Duchesneau: des bénévoles mettent la main à la pâte

La police de Québec a fait appel à l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) dans l’espoir de retrouver le jeune homme de 19 ans disparu depuis plusieurs jours.

«Ce qui est particulier, c’est qu’il s’agit de recherches urbaines plutôt qu’en forêt. Il faut s’assurer de vérifier les cours arrière, les dépendances, les conteneurs et les poubelles», explique Marie Cauchon, coordonnatrice régionale de l’AQBRS.

Appelés en renfort par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), une douzaine de membres de l’organisme s’affairaient à fouiller les alentours de la rivière Saint-Charles et de la gare du Palais, mardi.

Un poste de commandement a également été installé pour une deuxième journée consécutive du côté du stationnement Dorchester dans l’espoir de recueillir des témoignages qui permettront de retrouver Jessy Duchesneau.

«On garde confiance de retrouver ne serait-ce qu’un indice. Ça pourrait faire toute la différence», souligne Mme Cauchon, dont le groupe en est à sa 14e recherche de l’année.

Un périmètre qui s’agrandit

Rappelons que le jeune homme de 19 ans originaire de Paspébiac manque à l’appel depuis la nuit de vendredi à samedi, alors qu’il sortait d’un bar de la rue Saint-Joseph.

Le périmètre de recherche, d’abord établi à environ 300 mètres autour du bar Midnight Blue de Saint-Roch, a été élargi à 500 mètres, d’après Arianne Duchesneau, la cousine du disparu.

«Mais outre ça, on n’a pas beaucoup plus d’avancements pour le moment», déplore-t-elle.

Descendus de la Gaspésie pour prêter main-forte, les proches de Jessy Duchesneau ont passé la journée à distribuer sa photo et à montrer son visage dans différents commerces de la rue Saint-Vallier.

«C’est important que l’on continue d’en parler pour que le plus de gens possible soient au courant de la situation. On veut qu’ils gardent l’œil ouvert», souligne Mme Duchesneau.

«Rester positif »

De son côté, le SPVQ se fait avare de commentaires dans cette affaire pour l'instant, indiquant qu’il n’y avait pas de développements notables pour le moment.

Sans nouvelles de lui depuis quatre jours, sa famille se fait du sang d’encre, alors que le jeune homme devait simplement passer le week-end avec des amis à Québec.

«On ne pense jamais que ça peut nous arriver à nous... Tout ce qu’on peut faire, c’est d’essayer de rester positifs et se focaliser sur les recherches», soupire sa cousine.

Jessy Duchesneau mesure 6 pi 1 po (1,86 m) et pèse 170 lb (77 kg). Il a les cheveux et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail noir, une chemise à carreaux noirs et blancs, un manteau brun avec du mouton au niveau du col et des manches, ainsi qu’un pantalon bleu pâle et une casquette noire.

William Lindsay, qui était porté disparu dans le même secteur depuis le 29 octobre dernier, a quant à lui été retrouvé en bonne santé, mardi.

Le SPVQ demande à toute personne qui l’apercevrait de contacter le 911 pour une intervention immédiate.