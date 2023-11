Ford et Legault pressent Ottawa de donner une chance à Bombardier

François Legault et Doug Ford veulent qu’Ottawa revienne sur son intention d’accorder un juteux contrat à Boeing en ignorant le plaidoyer de Bombardier en faveur d’un appel d’offres ouvert pour le remplacement de la flotte canadienne d’avions-chasseurs de sous-marins.

«Nous comprenons que tout gouvernement doit être en mesure de respecter ses engagements prioritaires tout en s’assurant d’obtenir la meilleure valeur lorsque l’argent des contribuables est investi. Permettre aux compagnies canadiennes et à leurs travailleurs de compétitionner lorsque l’occasion se présente ne va pas à l’encontre de cet objectif», ont souligné les premiers ministres dans une déclaration commune mardi.

Advenant qu’Ottawa maintienne sa décision, MM Legault et Ford demanderont aux Communes de mandater le directeur parlementaire du budget afin d’en évaluer «les coûts et conséquences».

Ces derniers ont profité du passage dans la capitale fédérale d’Éric Martel, PDG de Bombardier, venu défendre le projet de son entreprise dans le cadre du Sommet de l’aérospatiale canadienne.

Après avoir lancé une demande de renseignements en février 2022 à laquelle a répondu Bombardier, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a déterminé que le Poseidon de Boeing était le mieux placé pour remplacer les CP-140 Aurora chasseurs datant des années 1980.

Les ministres de l’Approvisionnement et de l’Innovation, Jean-Yves Duclos et François-Philippe Champagne, ont tous deux confirmé mardi qu’aucune décision finale n’avait été prise, malgré la position favorable à Boeing du ministère. Cela laisse une marge de manœuvre – plutôt mince – au Global 6500 Bombardier.

«Le gouvernement aurait la ferme intention de nuire à l’aérospatial, se lèverait la nuit en se demandant comment faire qu’il ne ferait pas mieux qu’en ce moment, a déclaré en entrevue le bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ce serait une catastrophe pour notre milieu au profit de celui des États-Unis.»

Une décision «difficile à comprendre»

«C’est très difficile pour moi de comprendre pourquoi notre gouvernement choisirait une entreprise étrangère à travers un processus non concurrentiel pour cette décision majeure qui implique l’argent des contribuables», a indiqué au parterre Éric Martel, qui a consacré la moitié de sa présentation au Centre Shaw d’Ottawa pour défendre son plan.

«Bombardier ne demande pas qu’on nous accorde le contrat. Nous voulons simplement une chance de compétitionner», a-t-il dit. Cette «décision générationnelle» risque de devenir une «opportunité ratée».

Non seulement Bombardier se dit convaincu «à 100%» que l’achat initial sera plus abordable que le contrat de Boeing, mais son PDG assure que des frais d’exploitation de 30% à 40% moins chers sur les décennies d’exploitation.

Plusieurs pays seraient intéressés par le Global 6500 modifié, selon M. Martel, mais le Canada, lui, n’a même pas rejoint Bombardier une seule fois depuis le début du processus, a-t-il allégué.

«Jamais personne ne nous a appelés pour savoir ce qu’on était capables de faire ou non», a-t-il déclaré au comité parlementaire de la Défense, mardi soir.

Un contrat accordé sans appel d’offres à Boeing serait même «insultant pour nos travailleurs et nos ingénieurs», a indiqué le PDG aux journalistes après sa présentation.

«Les gens chez nous disent on est capables de faire ça, et on serait fiers de contribuer à la sécurité, à la défense de notre propre pays, en utilisant nos technologies qu’on a développées ensemble», a-t-il dit.

Il a déploré l’absence d’une réelle «politique claire» du fédéral en matière d’aéronautique et de Défense.