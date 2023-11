Immigration: les propos de PSPP sont «opportunistes», selon un ministre fédéral

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a fait preuve d’opportunisme en affirmant qu’une crise sociale guette le Québec en raison du nombre inédit d’immigrants dans la province, dénonce le ministre fédéral Marc Miller.

• À lire aussi: PSPP dénonce les «supercheries» en immigration de la CAQ

«C’est des commentaires pour le moins opportunistes de M. Plamondon. Quand on parle du français et de la revitalisation du français, ce qu’il manque, ce sont des enseignants. Et le Québec a tous les pouvoirs pour aller chercher des enseignants qui parlent français», a-t-il déclaré mardi, lors d’une mêlée de presse avant son entrée au conseil des ministres.

Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a ensuite affirmé que «beaucoup de choses au Québec passent par l’immigration», même s’il reconnait qu’il faut procéder «de façon raisonnable pour s’assurer qu’il y ait une intégration comme il se doit».

«Mais je trouve ses propos opportunistes dans le contexte», a-t-il laissé tomber.

Puis, appelé à préciser ce qu’il entend par là, Marc Miller a répondu prosaïquement : «Pour sa carrière politique, on le sait très bien».

Écoutez l'entrevue avec Paul St-Pierre Plamondon au micro de Richard Martineau via QUB radio :

Il réagissait ainsi à un long message publié par Paul St-Pierre Plamondon sur les réseaux sociaux dimanche, dans lequel le chef péquiste disait vouloir dénoncer «l’hypocrisie» des «élites médiatiques et d’affaires» qui éviteraient de faire certains constats sur l’immigration.

Selon lui, l’accueil d’un nombre inédit d’immigrants permanents et temporaires met une pression sans précédent sur la crise du logement, la crise du français, et sur les services essentiels.

Photo Stevens LeBlanc

M. St-Pierre Plamondon dénonçait également le nouveau seuil de 64 000 immigrants permanents pour l’an prochain, qui représente selon lui une promesse brisée de la CAQ, car François Legault avait affirmé l’an dernier qu’une «louisianisation» guettait le Québec au-delà d’un seuil de 50 000 immigrants.

La ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette, avait répliqué à Paul St-Pierre Plamondon que les «seuils d’immigration sont clairs», dans un message publié sur X (anciennement Twitter)

«50 000 admissions régulières, en plus du PEQ qui est composé d’étudiants francophones prêts à travailler et déjà au [Québec]», avait-elle réitéré. «Notre approche représente un virage historique en faveur du français. Un virage que n’a jamais opéré le PQ quand il était au pouvoir.»