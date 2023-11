Jeux vidéos: un sommet international s'invite à Montréal

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une montée spectaculaire de la popularité des jeux vidéo à l'échelle mondiale.

• À lire aussi: Ubisoft licencie 84 personnes au Québec

Ce phénomène transcende les frontières culturelles et générationnelles, devenant un élément incontournable de la culture populaire contemporaine.

D’ailleurs, c’est demain que se tiendra le sommet international du jeu de Montréal.

«On a 1000 personnes qui viennent d’un peu partout dans le monde pour suivre des conférences, pour faire des rencontres d’affaires», dit Christopher Chancey, président du conseil d’administration de La Guilde du jeu vidéo du Québec. «On attend des géants comme Netflix, Apple et des éditeurs qui veulent acheter des produits d’ici pour profiter des retombés des jeux qu’on envoie à l’internationale.»

Les jeux vidéo, autrefois considérés comme une forme de divertissement nichée, ont évolué pour devenir une industrie florissante au Québec qui rivalise avec les plus grands secteurs du divertissement.

D’ici 2026, on prévoit que les revenus sur la scène mondiale vont dépasser les 300 milliards de dollars.

«On a des mesures fiscales vraiment intéressantes au Québec et c’est une des raisons pourquoi les grandes firmes internationales se sont installées ici», explique M. Chancey. «On a également un talet qui existe ici depuis maintenant plus de trente ans et 75 formations dans les cégeps et universités spécialisées pour le jeu vidéo.»

Le marché du jeu vidéo

Bien que les jeux vidéo aient connu une montée en popularité remarquable au cours des dernières décennies, le Journal a appris qu’Ubisoft supprimait 84 postes au Québec.

L’entreprise a senti le besoin de «rationaliser ses opérations» et d’«améliorer son efficacité».

«Heureusement pour les gens qui ont été licenciés aujourd’hui, on a un écosystème assez résilient», affirme M. Chancey. «On a 300 studios sur le territoire québécois, on a plus de 15 000 emplois dans ces 300 studios et la main-d’œuvre qualifiée, c’est rare qu’elle reste sur le marché.»

Un précurseur au niveau de la technologie?

L'industrie du jeu vidéo est indéniablement un acteur clé dans le domaine de la technologie, et elle a souvent joué un rôle de précurseur dans le développement et l'adoption de nombreuses avancées technologiques.

«Ce n’est pas juste un véhicule culturel le jeu vidéo», lâche M. Chancey. «Maintenant là-dedans on a de la programmation, de l’intelligence artificielle on a du "machine learning". Il y a tellement de technologies qui convergent pour faire un beau jeu vidéo qu’inévitablement on en développe et on la vend.»