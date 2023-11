La Fondation de l’Enfance sherbrookoise habille 130 enfants pour l’hiver

Grâce à la Fondation de l’Enfance sherbrookoise, 130 enfants issus de milieux défavorisés auront de quoi se garder au chaud cet hiver. Mardi matin, ils ont pu choisir l’habit de neige de leur choix, mais aussi tous leurs accessoires et des bottes chaudes.

Depuis 16 ans, la Fondation a pour but de les vêtir adéquatement pour la saison froide. Un tour de force qu’elle réussit une fois de plus cette année, grâce à ses partenaires et une trentaine de bénévoles sur place pour aider les enfants à faire leurs choix.

«Moi je le fais depuis plusieurs années et c’est le fun de redonner tout simplement et de passer du temps avec eux, ça fait du bien», dit Renée, une bénévole.

«C’est plaisant parce qu’on met un sourire dans leur visage», dit Brigitte, une autre bénévole rencontrée par notre journaliste Janie Dandonneau. «Juste de les voir comme ça, ça fait notre journée.»

Pour plusieurs enfants rencontrés, il s’agira de leur premier hiver au Québec. Ce coup de pouce de la Fondation leur permettra d’être comme les autres enfants et jouer dans la neige, sans le souci d’avoir froid.