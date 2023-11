Retour en force de la congestion routière à Québec

La congestion routière est de retour en force à Québec, particulièrement en milieu de semaine sur le réseau municipal, mais aussi sur les autoroutes, dont Henri-IV, qui vient à peine d’être élargie, mais qui est déjà le théâtre de bouchons aux heures de pointe.

À la suite des observations faites au cours des dernières semaines par Le Journal concernant une congestion accrue sur les grandes artères de la capitale, la Ville de Québec a confirmé que la situation a empiré.

«En effet, la Ville a également noté que les conditions de circulation étaient plus difficiles certains jours de la semaine, soit le mardi, le mercredi et le jeudi», a indiqué le porte-parole Jean-Pascal Lavoie.

Le Service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville a de plus noté le printemps dernier que la situation était revenue à ce qui prévalait avant la COVID-19.

«Les données recueillies en mai dernier montraient que le taux de rétablissement par rapport à 2019, avant la pandémie, était de 92% à la période de pointe du matin, de 101% à l’heure du midi et de 99% à la période de pointe de l’après-midi.»

Nouvelle période de pointe le midi

Fait nouveau, la Ville note «qu’il y a trois périodes de pointe dans la journée», avec l’ajout du midi. «Les débits de circulation sur l’heure du midi sont maintenant plus élevés qu’à l’heure de pointe du matin. Ils sont toutefois moins élevés qu’à l’heure de pointe de l’après-midi.»

Une nouvelle cueillette de données sera effectuée ce mois-ci.

Trafic induit

Sur l’autoroute Henri-IV Nord, à l’heure de pointe du soir, il n’est pas rare qu’un bouchon s’étire sur plusieurs kilomètres, entre le chemin Sainte-Foy et l’autoroute Félix-Leclerc. Pourtant, cette infrastructure vient à peine d’être élargie. Débutée en 2018, la phase deux des travaux a été complétée en 2021. Cela tend à démontrer le phénomène du trafic induit, mesuré scientifiquement partout dans le monde, selon lequel l’ajout de capacité sur une autoroute amène automatiquement plus d’automobilistes à l’utiliser, augmentant la congestion plutôt que de la diminuer.

Les données recueillies par le ministère des Transports (MTQ) et fournies au Journal démontrent d’ailleurs que le débit journalier de voitures sur Henri-IV, direction nord, entre l’autoroute Charest et le boulevard Wilfrid-Hamel, a augmenté de 6300 véhicules par jour entre novembre 2017 et octobre 2023.

Nombre de véhicules en hausse

Alors que la Ville de Québec entrevoit 100 000 déplacements de plus par jour sur son territoire d’ici 2041, on remarque aussi qu’il y a de plus en plus de voitures sur nos routes. Selon des données fournies par la Société de l’assurance automobile du Québec, le nombre de véhicules de promenade (automobile ou camion léger) immatriculés par des particuliers dans la Capitale-Nationale est en augmentation constante depuis 10 ans. Il est passé de 400 208 en 2012 à 443 129 en 2022.

Cela ne comprend pas les véhicules de promenade utilisés à des fins commerciales ou institutionnelles, dont le nombre est resté stable, autour de 46 500, depuis une décennie.

L’ÉLARGISSEMENT DE HENRI-IV EN CHIFFRES

– 299,7 millions $ au total

Phase un:

Début en 2014, fin en 2016: Section nord. Réfection des ponts. Reconstruction de quatre ponts situés au-dessus de la rue Rideau et de la rivière Lorette.

Phase deux:

Début en 2018, fin en 2021: Section sud, la plus achalandée. Élargissement à trois voies dans les deux directions, entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc. Le MTQ procède maintenant à des travaux de finition.

Débit:

– Novembre 2017: 55 070 véhicules/jour

– Octobre 2023: 61 390 véhicules/jour

Photo Stevens LeBlanc/Journal de Québec

Difficile accès à Robert-Bourassa

Complètement réaménagé en 2013 pour assurer une meilleure fluidité, l’échangeur Robert-Bourassa est devenu un point chaud de la congestion, avec d’importants ralentissements aux heures de pointe dans sa bretelle nord, en provenance de l’autoroute Charest Est.

Les files de véhicules sont parfois si longues qu’elles prennent naissance près de l’autoroute Henri-IV, deux kilomètres plus à l’ouest. Le ministère des Transports est bien au fait de cette situation.

«Une hausse du débit journalier moyen sur l’autoroute Charest a été observée, ayant passé de 17 500 véhicules par jour en 2018, à 19 500 en 2023, soit une augmentation d’environ 12%», a expliqué la porte-parole du MTQ, Émilie Lord.

1500 véhicules par heure

À l’heure actuelle, jusqu’à 1500 véhicules par heure circulent dans le secteur au plus fort de la période d’achalandage, soit entre 15h et 16h, indique le MTQ.

D’autres éléments sont avancés pour expliquer les «problèmes de congestion occasionnelle aux périodes de pointe».

«Ce secteur accueille les débits de l’autoroute Charest Est, ainsi que les débits d’un réseau local très sollicité [établissements scolaires, commerces, etc.], ce qui diminue la capacité pour le mouvement autoroute-autoroute [passer d’une autoroute à une autre, mais qui, dans ce cas-ci, accueille également des débits importants du réseau municipal, donc la vitesse s’en trouve diminuée].»

Meilleure fluidité

Le réaménagement de cet échangeur a été entamé en 2009 et complété en 2013 au coût de 250 millions $. Il devait assurer une meilleure fluidité de la circulation. Il était considéré à l’époque comme le plus important chantier routier en un quart de siècle dans la région.

Questionné à savoir s’il prévoit des corrections dans la bretelle congestionnée, le MTQ a référé Le Journal à la page de son site Internet déclinant les projets planifiés pour les deux prochaines années. Aucune réfection de ce secteur n’y est inscrite.

