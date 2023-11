Alors que le déficit prévu pour l’année 2023-2024 demeure à 4 milliards de dollars, le message lancé par le ministre des Finances du Québec ce mardi est clair selon les jouteurs: il n’y a plus de marge de manœuvre.

«C’est le temps de carrément mettre les deux pieds sur le frein des dépenses et ramener ça à un contrôle qui est soutenable à terme», transpose l’analyste politique Emmanuelle Latraverse.

Après avoir reconnu que le ministre Girard a probablement travaillé avec des conditions plus simples, la journaliste conçoit que la mise à jour économique présentée aujourd’hui n’a pas été écrite dans une circonstance de «pré-cataclysme». Les déclarations du ministre indiquent plutôt que la situation «est précaire, il faut faire attention, il n’y a plus de marge de manœuvre», déduit l’analyste.

Revoir les dépenses

Avec l’enveloppe budgétaire de 8 milliards de dollars dont dispose la présidente du Conseil du trésor, deux options semblent être offertes selon Mme Latraverse: «soit on repousse l’équilibre budgétaire [prévu pour l’année 2027-2028] et on fait de plus gros déficits ou bien [...] on renonce aux baisses d’impôts».

Les jouteurs sont d’avis à dire que le carnet des dépenses doit être révisé. «Le temps des bonnes idées est terminé», s’exclame l’ancien député péquiste Stéphane Bédard. «Le gouvernement depuis qu’il est en place gère à partir d’une augmentation de dépenses qui est phénoménale», explique-t-il.

En prenant conscience que les négociations entre le gouvernement provincial et le front commun en grève touchent un point mort, M. Bédard précise que les limites qu’imposent le budget à la présidente du Conseil du trésor ne sont pas occasionnées «seulement [par] des augmentations de salaire».

«Ce sont de nouvelles dépenses», ajoute-t-il

***Voyez l’extrait de l’émission de La Joute dans la vidéo ci-dessus***